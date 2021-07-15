Четверг, 15 Июля 2021 13:53

АрмИнфо.Несмотря на постоянные меры, принимаемые Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД) по обеспечению безопасности движения поездов, железные дороги стали чаще сталкиваться с нарушениями водителями правил дорожного движения на перекрестках.

Это, в свою очередь, может привести к дорожно-транспортным происшествиям, которые представляют реальную угрозу как безопасности поездов и грузов, так и жизни и здоровью пассажиров и участников дорожного движения. Об этом говорится в сообщении ЮКЖД.

Отмечается, что в первой половине 2021 года количество ДТП на железных дорогах почти удвоилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 9 случаев (4 в первой половине 2020 года).

На главной дороге ЮКЖД 164 перехода, из которых 31 регулируемый, 89 нерегулируемый и 44 несанкционированные, построенные жителями, против чего ведется соответствующая борьба. Другими словами, каждый четвертый переход является незаконным или получается один переход на каждые 5 километров, что является препятствием для безопасного и быстрого движения.

Железная дорога в очередной раз призывает водителей быть особенно осторожными при переездах, и продолжать движение только в том случае, если переезд свободен и нет приближающегося поезда. В случае возможной опасности, поезда не в состоянии сразу останавливаться, так как тормозной путь может составлять от 500 метров до 1 км.