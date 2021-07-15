Четверг, 15 Июля 2021 13:49

АрмИнфо. Действия Азерабайджана являются вызовом международному праву и всем тем силам, которые заинтересованы в установлении мира и стабильности в регионе. Об этом в ходе заседания правительства Армении заявил и.о. премьер-министра Никол Пашинян.

<После выборов произошло то, что мы и предполагали. Мы знали, что велика вероятность того, что вместе с заявлениями мирного характера

на международной арене, Азербайджан будет делать все, чтобы воспрепятствовать установлению мира в регионе>, - сказал он. Подобная тактика азербайджанской власти, по словам и.о. премьер-министра, преследует единственную цель - показать, что Армения или Арцах против мира, против процессов демаркации и делимитации, и на этом фоне будет создавать ложные основания для агрессивной политики, проявления которой были видимы в последние дни и месяцы.

При этом он напомнил, что созданная на уровне вице-премьеров Армении, России и Азербайджана рабочая группа проводит конструктивную и эффективную политику в направлении открытия региональных коммуникаций. Однако, непонятные заявления Азербайджана о Зангезурском коридоре, по заверению Пашиняна, не имеют ничего общего с деятельностью рабочей группы, и что важно, с содержанием трехстороннего заявления от 11 января, в котором поясняется как должен работать 9 пункт заявления от 9 ноября 2020г.

<Азербайджан делает подобные заявления о Зангезурском коридоре, чтобы сорвать деятельность рабочей группы, и воспрепятствовать открытию региональных коммуникаций с целью продолжить процесс 30-летней блокады Армении>, - сказал он.

В этом контексте Пашинян заявил, что Армения продолжит работу в трехсторонней группе при поддержке международных партнеров в направлении открытия региональных коммуникаций и деблокады Армении.

<Азербайджан хочет показать, что Армения против процессов делимитации и демаркации границ. Но ситуация обратная. Потому что они показывают поддельные карты, чтобы обосновать присутствие своих войск на суверенной территории Армении, в частности на участке Сотк-Хознавар>,

- сказал он. Как и международное сообщество, так и Армения выразили свою позицию, по словам главы правительства, следующим образом: <ВС

Азербайджана должны вывести свои войска с суверенной территории Армении, кроме того необходим зеркальный отвод войск Армении и Азербайджана на места постоянной дислокации, и размещение на границе российского миротворческого контингента и/или международных наблюдателей, а также подготовка и старт процесса делимитации и демаркации с участием международных представителей>.

Армения, по его словам, готова продолжить процесс мирного урегулирования карабахского процесса в рамках предложенного формата и содержания, указанного в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ от 13 апреля.

<Было бы хорошо, если бы власть Азербайджана вместо неконструктивных действий и заявлений выразила бы четкую позицию касаемо заявления сопредседателей. Если к этому добавим провокационные заявления, касающиеся территориальной целостности Армении, становится очевидным какая страна препятствует миру и стабильности в регионе>, - отметил Пашинян.

Невзирая на это Армения, как продолжил и.о. премьер-министра, всеми возможными и невозможными средствами будет защищать свою суверенность и территориальную целостность, включая объединенную армяно-российскую военную группу, и задействовав механизмы ОДКБ, о чем продолжаются переговоры с партнерами.

Вместе с тем, он поднял вопрос армянских военнопленных, которые все еще не вернулись домой. Пашинян напомнил, что благодаря сотрудничеству с партнерами, на сегодняшний день удалось вернуть 104 пленных. <Мы продолжаем эту работу, а также усилия в направлении комплексного урегулирования карабахского вопроса, делимитации и демаркации границ, открытия региональных коммуникаций, что является нашим приоритетом>, - сказал он.