Четверг, 15 Июля 2021 13:27

АрмИнфо. Власти Азербайджана продолжают углублять политику армянофобии и разжигать неприязнь к армянам. Анализ их действий и публичных сообщений доказывает

существование институциональной расистской политики, явно равносильной фашизму. Об этом говорится в специальном видеообращении Защитника прав человека Армении Армена Татояна, которое транслировалось на заседании 47-й сессии Совета ООН по правам человека.

<Основанные на фактах отчеты Защитника прав человека Армении подтверждают, что организованные разжигания вражды и враждебность стали первопричинами широко распространенных пыток и бесчеловечного обращения на этнической почве со стороны азербайджанских вооруженных сил во время войны в сентябре-ноябре 2020 года. В настоящее время эта политика отражается в действиях азербайджанских военных, незаконно находящихся вблизи приграничных сел и на дорогах между общинами Армении.

Тщательный анализ более 300 видеозаписей пыток и жестокого обращения со стороны военнослужащих Азербайджана показал, что они были вдохновлены высокопоставленными азербайджанскими чиновниками, поскольку они использовали одни и те же слова и выражения при обезглавливании, казнях и пытках армянских гражданских лиц и военнослужащих>, - подчеркнул Омбудсмен Армении.

Татоян добавил, что все вышесказанное подтверждено и открытием в столице Азербайджана так называемого трофейного парка, где

продемонстрированы восковые фигур убитых армян и их шлемы.

<Это парк людей, скованных цепями, взятых в заложники. Это музей человеческих страданий - музей, созданный для пропаганды расизма. Все эти факты подтверждают геноцидную политику Азербайджана в отношении населения Арцаха и Армении>, - отметил Татоян.

Заметим, ч то только национальные правозащитные учреждения с международным статусом <А> имеют возможность направлять такие видеообращения.