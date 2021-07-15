Четверг, 15 Июля 2021 12:10

АрмИнфо.Азербайджан и Турция преследуют одну цель - полный захват Армении. Такого мнения придерживается бывший советник президента Арцаха по вопросам безопасности Тигран Абраамян.

По убеждению эксперта, вчерашнее заявление президента соседнего Азербайджана Ильхама Алиева, где он в очередной раз выразил притязания на суверенные территории Армении - Сюник, Севан и Ереван, нужно воспринимать как факт, как вопрос, находящийся в повестке Баку. <Другое дело, что власти Армении не имеют ни воли, ни желания противодействовать этой повестке. Есть кто-то, кто сомневается в том, что президент Азербайджана не искренен в своих заявлениях или руководствуется исключительно пропагандой? Я уверен, что и Турция и Азербайджан преследуют одну цель - посредством политических, экономических и военных инструментариев достичь полного насильственного захвата Армении>, - убежден Абраамян. При этом он считает делом техники, когда и в какие сроки это будет сделано. Эксперт также полагает, что власти Армении своей внешней и внутренней политикой лишь ускоряют этот процесс - ломая любое сопротивление на этом пути, которое может создать препятствия для реализации этого сценария.

Отметим, что нанакуне президент Азербайджана, в ходе вручения квартир и машин семьям погибших азербайджанских военных, в ходе последней широкомасштабной военной агрессии против Арцаха, в очередной раз замахнулся на суверенные территории РА.

<Создана Восточно-Зангезурская экономическая зона. Сейчас в Армении впадают в истерику в связи с этим. В этом нет никакого смысла, Восточный Зангезур - наша историческая земля, Западный Зангезур - наша историческая земля. Пусть приедут, откроют исторические документы, карты. Это недавняя история, произошедшая 101 год назад. Я сказал, что это земля наших предков, мы должны вернуться туда, и мы вернемся, и мы возвращаемся. Никто не может остановить нас. Мы обязательно вернемся, потому что другого пути нет. Теперь, после открытия всех коммуникаций, мы, конечно, вернемся, и азербайджанское население вернется на земли своих предков. В трехстороннем заявлении от 10 ноября указано: все беженцы должны вернуться на родную землю. Наша родная земля - Зангезур, наша родная земля - Гёйча, Иреван. Мы, кончено же, вернемся>, - пообещал Алиев, которому видимо невдомек, что история не ограничивается 101 годом, сроком искусственно созданного азербайджанского государства. И что армяне жили на этих территориях, когда азербайджанцев как нации не существовало.