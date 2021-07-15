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АрмИнфо. В Следственном комитете (СК) Армении возбудили уголовное дело в связи с гибелью в ДТП трех человек, в том числе и полицейских.
Отметим, что около 21:00 14 июля на трассе Ереван-Армавир столкнулись автомобили Samand и Toyota-Vitz, погибли 3 человека -двое полицейских, одно гражданское лицо.
В СК Армении возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 242 УК РА. Ведется следствие. Назначена судмедэкспертиза.
Согласно СК РА, автомобиль Samand, находящийся на балансе полиции РА, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Toyota. В результате чего, погибли водитель Toyota и 2 сотрудников полиции отдела Вагаршапат, находящиеся в Samand.
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|Прогноз: Дальнейшие импульсы между Арменией и Азербайджаном будут обуславливаться наличием-отсутствием ресурсов
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|Алиев вновь грозится: Неготовность Еревана к подписанию мирного соглашения может быть большой ошибкой
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|В результате провокации ВС Азербайджана в направлении Ерасха погиб армянский военнослужащий
|Пашинян поздравил Макрона с днем взятия Бастилии
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|Первопрестольный Эчмиадзин уличил главу управления мусульман Кавказа во лжи
|Блинкен и Пашинян обсудили электоральные процессы в Армении и Карабах
|Бельянинов: Народная дипломатия является достаточно эффективным инструментом для урегулирования пограничных споров
|Омбудсмен Арцаха сообщил о выстрелах возле Шуши
|Президент Армении провел встречу с главой Полиции, СНБ и Службы госохраны
|В МИД РА были вызваны послы стран, посетивших Шуши и тем самым проигнорировавших позицию МГ ОБСЕ
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|Вице-премьер России в Баку проводит переговоры с президентом Азербайджана
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