Четверг, 15 Июля 2021 12:09

АрмИнфо. В Следственном комитете (СК) Армении возбудили уголовное дело в связи с гибелью в ДТП трех человек, в том числе и полицейских.

Отметим, что около 21:00 14 июля на трассе Ереван-Армавир столкнулись автомобили Samand и Toyota-Vitz, погибли 3 человека -двое полицейских, одно гражданское лицо.

В СК Армении возбуждено уголовное дело по признакам ч.3 ст. 242 УК РА. Ведется следствие. Назначена судмедэкспертиза.

Согласно СК РА, автомобиль Samand, находящийся на балансе полиции РА, потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем марки Toyota. В результате чего, погибли водитель Toyota и 2 сотрудников полиции отдела Вагаршапат, находящиеся в Samand.