Четверг, 15 Июля 2021 11:31

АрмИнфо. Армянские депутаты решили в пять раз увеличить свои карманные расходы. Об этом сообщает бывший министр труда и социальных вопросов Армении Месроп Аракелян.

<Депутаты Национального Собрания Армении, которые больше не будут заниматься парламентской деятельностью, инициировали внеочередное заседание НС для увеличения ежемесячных расходов, связанных с деятельностью депутатов, с 50 000 драмов до 250 000 драмов. Они мотивирует это тем, что численность депутатов сократилась, что привело и к сокращению расходов парламента и никаких новых средств для этого увеличения не потребуется>, - написал Аракелян на своей странице в Facebook.

При этом он выразил недоумение тем обстоятельством, что для внесения подобной поправки в закон созывается внеочередное заседание, да еще оно предусмотрено для депутатов следующего созыва Национального Собрания.

<Удивляют и их обоснования. Во-первых, количество депутатов по-прежнему продолжает превышать норму, предусмотренную законом, причем как в рамках нынешнего, так и нового Национального Собрания. Следовательно, расходы Национального Собрания как были, так и продолжат превышать предусмотренную норму>, - подытожил Аракелян.