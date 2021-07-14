Среда, 14 Июля 2021 20:32

АрмИнфо.Франция заинтересована в сотрудничестве с Арменией по ряду направлений. Об этом в ходе встречи с и.о. премьер-министра Армении Николом Пашиняном заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Армении Джонатан Лакот.

В качестве приоритетных он назвал энергетическую сферу, высокотехнологичную промышленность, образовании и др.

Поздравив Посла с Национальным праздником Франции, Пашинян отметил, что события произошедшие 2 столетия назад имеют важное значение не только для Франции , но и всего современного человечества.

По его словам, в результате революции во Франции в мире сформировалась новая модель отношений.

"Рад заявить, что традиционно наши отношения находятся на высоком уровне. В ближайшее время ожидаем визит президента Франции Эмманюэля Макрона в нашу страну, что посодействует дальнейшему развитию и укреплению многосторонних армяно-французских отношений", - сказал он, подчеркнув что находится в постоянной связи с главой Франции

И.о. премьер-министра отметил, что высоко оценивает усилия Франции в вопросе укрепления стабильности в регионе в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь, Джонатан Лакот отметил, что революция, состоявшаяся в Армении в 2018 году создала новую реальность для укрепления демократических ценностей.

При этом Посол поздравил и.о. главу правительства и народ Армении с состоявшимися 20 июня выборами, отметив, что Армения благодаря последним направила демократическое послание и открыла новые направления сотрудничества с международной ареной, в том числе с Францией.

Дипломат подчеркнул, что идёт активная подготовка к визиту президента Франции в Армению, что может послужить импульсом для развития армяно-французских отношений, и реализации совместных проектов в ряде сфер.

Собеседники в ходе встречи коснулись также последних событий в регионе