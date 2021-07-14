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 Среда, 14 Июля 2021 20:21

Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики

Президент Туркменистана принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики

АрмИнфо.Сегодня Президент Гурбангулы Бердымухамедов принял министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, прибывшего накануне в Туркменистан с двухдневным официальным визитом.

Выразив признательность за уделённое время и возможность в личной беседе обсудить отдельные аспекты межгосударственного сотрудничества, гость передал туркменскому лидеру тёплые слова приветствия от имени Председателя КНР Си Цзиньпина, адресовавшего пожелания счастья и благополучия всему туркмен­скому народу.

Как отмечалось, правительство Китая придаёт особое значение укреплению всесторонних связей с Туркменистаном, который, сохраняя в это непростое для мировой экономики время стабильные темпы социально-экономического роста, демонстрирует и принципиально новые подходы к решению актуальных проблем современности. Примером тому может служить выдвинутая нашей страной инициатива о провозглашении 2021 года Международным годом мира и доверия, поддержанная мировым сообществом и закреплённая специальной Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН.

Тепло поприветствовав гостя, Президент Гурбангулы Бердымухамедов отметил, что нынешний визит главы внешнеполитического ведомства Китая рассматривается в качестве важного этапа на пути развития традиционно дружественных отношений между Туркменистаном и Китайской Народной Республикой.

Туркменский лидер передал ответные наилучшие пожелания руководителю дружественного государства, выразив благодарность за его постоянное, высокоуважительное отношение к укреплению дружбы и эффективного сотрудничества между нашими странами.

Председателю КНР Си Цзиньпину были также адресованы поздравления по случаю отмеченного в этом году 100-летнего юбилея со дня образования Китайской Коммунистической партии, под руководством которой китайский народ в течение одного века прошёл большой и успешный путь в своём развитии.

Говоря о твёрдом намерении сторон и далее тесно взаимодействовать как в двустороннем, так и многостороннем формате – в рамках крупнейших международных организаций и авторитетных региональных структур, глава Туркменистана и министр иност­ранных дел Китая отметили, что близость или совпадение взглядов двух государств по ключевым пунктам международной повестки способствуют установлению доверительного диалога, отвечающего взаимным интересам.

Особо была отмечена востребованность инициированной нашей страной стратегии по возрождению Великого Шёлкового пути в новых реалиях и проекта китайских партнёров «Один пояс – один путь», базирующихся на общей исторической основе и призванных служить благополучию и процветанию государств и народов.

Касаясь темы туркмено-китайских отношений, история которых уходит своими корнями в глубь веков, собеседники констатировали, что последние годы ознаменовали собой нас­тоящий прорыв в развитии межгосударственных отношений, плодами которого стали важные совместные проекты, в том числе и грандиозный проект – строительство транснационального газопровода Туркменистан–Китай.

В рамках встречи были озвучены основные подходы сторон к дальнейшему выстраиванию конструктивного межгосударственного диалога, достигнутый уровень которого был высоко оценён Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем КНР Си Цзиньпином в ходе состоявшегося 6 мая текущего года телефонного разговора.

Как известно, главы двух государств договорились развивать многоаспектное межгосударственное взаимодействие в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах на принципах равноправия и взаимной выгоды, а также разработать Программу сотрудничества между Туркменистаном и Китаем на 5 лет, которая позволит планировать и осуществлять на системной основе конкретные проекты и мероприятия по взаимно согласованным направлениям сотрудничества.

В числе важнейших областей были обозначены традиционные топливно-энергетический и транспортно-коммуникационный комплексы, а также сферы здравоохранения, информации, связи, высоких технологий, космонавтика и многие другие, где приложение взаимных усилий видится наиболее эффективным.

С удовлетворением отмечалось, что тесные связи установлены и между законодательными органами, подтверждением чему служит создание межпарламентской дружественной группы Меджлиса Туркменистана и Всекитайского собрания народных представителей КНР, деятельность которой призвана способствовать совершенствованию и расширению договорно-правовой базы динамично развивающегося межгосударственного партнёрства.

Одной из тем обсуждения стала совместная борьба с охватившей мир опасной коронавирусной инфекцией. Стороны подтвердили намерение и далее тесно взаимодействовать в медицинской сфере, обмениваясь накопленным позитивным опытом в противодействии пандемии COVID-19, представляющей собой глобальную угрозу всему человечеству.

В завершение встречи Президент Гурбангулы Бердымухамедов ещё раз выразил главе МИД КНР 

г-ну Ван И признательность за нынешний официальный визит и попросил передать Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину пожелания доброго здоровья и дальнейших успехов в его политической и государственной деятельности, а также заверения, что его будут рады видеть в Туркменистане.

Поблагодарив за добрые слова, министр иностранных дел Китая, пользуясь случаем, адресовал всему туркменскому народу поздравления с предстоящим 30-летием государст­венной независимости.

– Мы видим, что под Вашим руководством в нейтральном Туркменистане, пользующемся высоким авторитетом на международной арене, царит гармония и стабильность, сохраняется высокая динамика экономического роста, постоянно повышается благосостояние населения. Мы с Туркменистаном всегда были и остаёмся добрыми соседями, хорошими друзьями и надёжными партнёрами, – подчерк­нул Ван И.

Во встрече принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Туркменистане Цянь Найчэн.

Сегодня состоялась встреча заместителя Председателя Кабинета Министров, сопредседателя Межправительственного туркмено-китайского комитета по сотрудничеству с туркменской стороны ­Сердара Бердымухамедова с министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И.

В ходе встречи, проведённой в тёплой, дружеской обстановке, собеседники обсудили нынешнее состояние и перспективы развития туркмено-китайского сотрудничества, которому в последние годы благодаря взаимным усилиям сторон придан статус стратегического партнёрства.

Как отмечалось, новые импульсы традиционному диалогу, успешно выстраиваемому в двустороннем и многостороннем формате, в том числе на платформе крупнейших международных и региональных организаций, придали договорённости, достигнутые в ходе состоявшегося в мае текущего года телефонного разговора между Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым и Председателем КНР Си Цзиньпином, а также результативные двусторонние переговоры, проведённые в том же месяце в китайском городе Сиань.

По общему мнению, сегодня Пекин и Ашхабад выработали наиболее оптимальную формулу межгосударственных отношений, которая позволяет сочетать схожесть стоящих задач с учётом национальных интересов каждой стороны и менталитета туркменского и китайского народов, которые ещё со времен Великого Шёлкового пути связывали дружеские и в высшей степени доверительные отношения.

Достигнутый высокий уровень взаимопонимания и уважения между двумя странами и их лидерами вкупе с регулярными, продуктивными контактами на самом различном уровне создают благоприятную основу для эффективного взаимодействия по ряду ключевых направлений. В числе важнейших из них – торгово-экономическая, топ­ливно-энергетическая, транспортно-коммуникационная и культурно-гуманитарная сферы, сотрудничество в которых всецело отвечает приоритетам развития двух дружественных государств.

Была также выражена заинтересованность в продолжении совместной работы в других не менее важных сегментах национальных экономик двух стран, в частности, текстильной, химической, пищевой промышленности, АПК и многих других областях, где сложение усилий видится наиболее перспективным.

В этом отношении большие задачи возлагаются на Межправительственный туркмено-китайский комитет по сотрудничеству, ориентированный на эффективную реализацию имеющегося внушительного экономического и экспортного потенциала, создание условий для более тесного партнёрства и дальнейшую диверсификацию налаженных двусторонних связей.

Повышенному интересу со стороны представителей деловых кругов Китая во многом служит проводимая Президентом Гурбангулы Бердымухамедовым политика «открытых дверей», нацеленная на привлечение лучшего мирового опыта и инновационных технологий.

Стороны пришли к обоюдному мнению о необходимости продолжения практики проведения регулярных двусторонних встреч для поддержания активного диалога, подкреплённого за последние годы важными совместными проектами.

В завершение встречи была выражена уверенность в дальнейшем поступательном развитии установившегося конструктивного межгосударственного диалога, опирающегося на многовековые традиции дружбы и доверия между туркменским и китайским народами.


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