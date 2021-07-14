Среда, 14 Июля 2021 19:02

АрмИнфо.Я не вижу ни единой причины считать Национальное собрание восьмого созыва лучшим парламентом, чем предыдущий. И я не связываю с ним особых надежд в первую очередь в силу того, что состоявшиеся 20 июня внеочередные выборы лишь консервировали, но никак не разрешили существующие внутриполитические конфликты. Подобное мнение выразил АрмИнфо лидер социально­демократической партии "Решение гражданина" Сурен Саакян.

"Суть проблемы в том, что при анализе электоральных процессов в Армении, как правило, берется во внимание исключительно процесс самого голосования граждан в день проведения выборов. Это важная, однако, лишь небольшая часть всего процесса выборов. Меж тем, приходится констатировать, что последние выборы прошли совершенно не в той атмосфере, которая могла бы способствовать формированию и сформировать нормальный, эффективный парламент", - заметил он.

По оценкам политика, к подобным выводам ему позволяет прийти факт голосования энной части избирателей под влиянием страха, часто угроз. Согласно Саакяну, речь идет о голосовании части избирателей в пользу партии "Гражданский договор" исключительно из страха увидеть у власти блок "Айастан". А также об аналогичном голосовании части общества, не желающей видеть у кормила власти Никола Пашиняна, уже в пользу "Айастана". Меж тем, по сути, подобное протестное голосование, на его взгляд, уже является результатом насилия над свободой волеизъявления граждан.

Комментируя обращение блока "Айастан" в Конституционный суд с требованием оспорить итоги выборов, Саакян оценил его как конституционное право участников выборов. При этом, он выразил заинтересованность в публикации информации и фактов обнаруженных нарушений не на уровне кухонных разговоров, а на уровне подкрепленных аргументами в суде конкретных обстоятельств.

Коснувшись озвученной на днях премьер-министром Николом Пашиняном идеи формирования действующего на постоянной основе формата сотрудничества партии "Гражданский договор" с внепарламентскими политическими силами, Саакян заявил, что руководство его партии в эффективность данной затеи не верит.

"Моя личная точка зрения состоит в том, что в этом начинании однозначно стоило бы участвовать, лишь в случае если бы оно заключалось в создании своеобразной платформы установления в нашей стране солидарности. Она могла бы стать единственной площадкой достижения хоть какого-то диалога. Однако, особых надежд с этой идеей я не связываю ввиду все той же формальной природы армянского политического поля", - подытожил политик