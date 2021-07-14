Среда, 14 Июля 2021 18:34

АрмИнфо. Минобороны Армении обнародовало имя погибшего в результате провокации ВС Азербайджана армянского военнослужащего.

Так, согласно Минобороны РА, в результате провокационных действий противника на армяно-азербайджанской границе в направлении Ерасха (граничит с Нахиджеваном - ред.) 14 июля смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, рядовой Самвел Гагикович Алавердян 1983 года рождения.

В Минобороны РА выражают соболезнования родным и близким погибшего.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на МО РА, 14 июля около 10:30 утра произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими ВС РА на участке границы в направлении Ерасха (Араратская область).

"Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с целью продвижения боевых позиций, пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате завязавшейся перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - сообщили в МО РА.

Отметим, что инцидент подтвердила и азербайджанская сторона. Согласно азербайджанскому военному ведомству, в результате перестрелки ранение получил военнослужащий азербайджанской армии Марданлы Ибадулла Махсуд оглу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.