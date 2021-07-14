Среда, 14 Июля 2021 18:32

АрмИнфо. Минобороны Армении сообщает о пропаже двух военнослужащих на юго-востоке страны.

Так, согласно сообщению МО РА, 14 июля на рассвете в условиях тумана, пропала связь с военнослужащим N воинской части ВС РА, дислоцированной на юго-востоке страны, Арамаисом Торозяном и водителем Артуром Налбандяном, выполняющих служебные обязанности на закрепленной военной машине.

"Поисково-спасательные работы были начаты немедленно, но пока не дали результатов. При посредничестве российской стороны с представителями Вооруженных сил Азербайджана обсуждается вероятность оказания Налбандянa и Торозяна на азербайджанской территории. Артур Налбандян и Арамаис Торозян были без оружия", - сообщает Минобороны РА.