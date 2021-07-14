Среда, 14 Июля 2021 18:31

АрмИнфо. Исполняющий обязанности премьер-министра РА Никол Пашинян на встрече с послом России в нашей стране Сергеем Копыркиным отметил, что правительство Армении придает большое значение постоянному развитию армяно-российских союзнических отношений в политической, экономической, гуманитарной сферах и в области безопасности. Об этом сообщает пресс- служба правительства РА.

По словам и.о. премьер-министра Армении, у двух стран широкая повестка сотрудничества, над реализацией которой правительства активно работают. Никол Пашинян подчеркнул важность армяно­российского стратегического сотрудничества в контексте преодоления нестабильной ситуации в регионе и подчеркнул ключевую роль РФ в обеспечении безопасности.

В свою очередь Копыркин заверил, что развитие союзнических отношений с Арменией имеет первостепенное значение для России, о чем свидетельствует активный диалог, контакты и взаимодействие между лидерами двух стран, а также представителями правительств.

В ходе встречи собеседники коснулись повестки армяно-российских отношений, региональных процессов и представляющих взаимный интерес других вопросов.