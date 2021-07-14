Среда, 14 Июля 2021 18:31

АрмИнфо. Во внешнеполитическом ведомстве Армении отреагировали на провокацию ВС Азербайджана на армяно-азербайджанской границе в направлении Нахиджевана.

Так, в заявлении МИД Армении подчеркивается, что сегодня, 14 июля, ВС Азербайджана предприняли провокационное продвижение на участке, примыкающем к населенному пункту Ерасх Республики Армения, в результате которого, от пули снайпера погиб военнослужащий-контрактник ВС РА, рядовой Самвел Алавердян.

"После вторжения подразделений вооруженных сил Азербайджана на суверенные территории Армении в направлении Сюника и Гегаркуника, эти провокационные действия очевидным образом свидетельствуют о том, что официальный Баку пытается создать новые очаги напряженности, тем самым подрывая региональный мир и безопасность.

Строжайшим образом осуждаем эти поползновения в отношении Республики Армения, которые также грубо попирают основополагающие нормы международного права.

Подобного рода действия военно-политического руководства Азербайджана могут привести к дальнейшему обострению ситуации, ответственность за которую будет полностью лежать на властях Азербайджана", - подчеркнули в МИД Армении.

Армянское внешнеполитическое ведомство также выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

Как ранее сообщало АрмИнфо со ссылкой на МО РА, 14 июля около 10:30 утра произошла перестрелка между армянскими и азербайджанскими ВС РА на участке границы в направлении Ерасха (Араратская область).

"Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с целью продвижения боевых позиций, пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники. После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате завязавшейся перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА. У азербайджанской стороны тоже есть потери", - сообщили в МО РА.

Отметим, что инцидент подтвердила и азербайджанская сторона. Согласно азербайджанскому военному ведомству, в результате перестрелки ранение получил военнослужащий азербайджанской армии Марданлы Ибадулла Махсуд оглу. Раненому была оказана первая медицинская помощь, после чего он был эвакуирован в медицинское учреждение.

Стоит также заметить, что на фоне всего происходящего, сегодня азербайджанский диктатор Ильхам Алиев, при попустительстве международного сообщества, в очередной раз замахнулся на суверенные территории Армении, заявив, что и Ереван и Севан, и Зангезур - это исторические азербайджанские территории, и они обязательно вернутся туда.

Несмотря на то, что Алиев получал высшее образование в таком престижном российском учреждении как МГИМО, у него есть очевидные проблемы со знанием такого предмета как история. Иначе нельзя аргументировать эти недалекие заявления азербайджанского лидера, не имеющие ничего общего с исторической реальностью. С тем же успехом Алиев может претендовать на территории Римской Империи.