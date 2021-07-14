Среда, 14 Июля 2021 18:29

АрмИнфо.Aзербайджан готов подписать мирное соглашение с Арменией, неготовность официального Еревана к этому может быть большой ошибкой. Такое мнение высказал президент Ильхам Алиев, выступая в среду на встрече с членами семей погибших и инвалидов карабахской войны.

"Я несколько раз говорил, что мы готовы подписать мирное соглашение с Арменией, то есть, готовы начать эту работу. Но, со стороны Армении реакции на это нет, официальной реакции. По неофициальным каналам до нас доходит информация о том, что Армения не готова к этому. Считаю, что это будет большой ошибкой. Это может стать очередной большой ошибкой", - сказал Алиев, текст выступления которого распространило информационное агентство АзерТАдж.

Азербайджанский лидер подчеркнул, что предложение Баку основывается на новых реалиях. "Мы считаем, что, что вопрос (нагорно-карабахский конфликт) решен, между Арменией и Азербайджаном должен быть мирный договор. Должно быть взаимное признание территориальной целостности, признание границ, должен быть дан старт работе по делимитации (границы)", - подчеркнул президент Азербайджана.