Среда, 14 Июля 2021 18:25

АрмИнфо. Правительство Армении и Азиатский банк развития (АБР) для реализации программы по улучшению сейсмических условий школ направят 986 млн. драмов (из коих 80% - кредитные средства АБР, 20% - правительство). Об этом говорится на странице Министерства территориального управления и инфраструктур Армении в Фейсбук.

Бенефициарами программы стали 46 армянских школ, из коих 14 являются столичными, и, соответственно, 32 находятся в областях страны. Учебные учреждения были выбраны с учетом года их строительства, уровня сейсмической безопасности и технического состояния. После завершения работ, школы станут сейсмоустойчивыми, и в случае 9-бального землетрясения.

Сообщается, что в школах также будут установлены лифты, и обеспечены условия для инклюзивного образования. В общей сложности безопасные условия образования будут обеспчены для 20 тыс. школьников