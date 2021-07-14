Среда, 14 Июля 2021 13:40

АрмИнфо.Армия обороны Арцаха опровергает Минобороны Азербайджана.

Так, в заявлении оборонного ведомства Арцаха отмечается, что распространенное министерством обороны Азербайджана заявление о том, что подразделения Армии обороны вечером 13 июля открыли огонь из автоматов и пулеметов по азербайджанским позициям в окрестностях Шуши, не соответствует действительности.

"Подразделения Армии обороны Арцаха продолжают соблюдать режим прекращения огня, не прибегая к дестабилизирующим ситуацию действиям", - отмечается в сообщении АО.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян накануне поздно вечером сообщил, о том, что близ оккупированного Азербайджаном армянского Шуши была слышна стрельба.

"Я связался с уполномоченными органами для выяснения причин стрельбы возле Шуши. Меня проинформировали, что были зафиксированы выстрелы в воздух из автоматов, выстрелов по целям не было. Наши ВС предприняли необходимые предупредительные шаги, в результате чего азербайджанская сторона прекратила стрельбу. На данный момент наш мониторинг не выявил каких-либо последствий этих действий", - написал Степанян на своей странице в Facebook.