Среда, 14 Июля 2021 13:39

АрмИнфо. После выборов 2021 года народ Армении дал мандат правительству установить в стране диктатуру верховенства закона и права. Об этом заявил и.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян, представляя сотрудникам Следственного комитета новое руководство в лице Аргишти Кярамяна.

В этом ключе Пашинян подчеркнул, что для оправдания ожиданий общественности Следственный комитет Армении должен проводить более эффективную работу, действовать более решительно и прибегать к специальным действиям.

<Мы должны работать и дальше для повышения темпов следствия и обеспечения эффективных результатов. Надеюсь, что под руководством Аргишти Кярамяна этого удастся достичь>, - сказал он, пожелав новому руководству Следкома успехов на столь ответственной должности.

Вместе с тем Пашинян отметил, что высоко оценивая профессиональные и человеческие качества экс-главы Следкома Айка Григоряна, намерен вовлечь последнего в систему государственного управления. <Мы обсудим этот вопрос и примем соответствующее решение>, - подчеркнул он.

В свою очередь, поблагодарив за оказанное высокое доверие, Аргишти Кярамян пообещал, что под его руководством Следственный комитет Армении будет решать поставленные перед ним задачи быстро, эффективно и в соответствии с буквой закона.