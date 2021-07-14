Среда, 14 Июля 2021 13:26

АрмИнфо.Банк ВТБ (Армения) принял участие на праздничной церемонии вручения дипломов выпускников Армянского Государственного Экономического Университета (АГЭУ) и преподнес им угощение в красивом формате.

Выпускникам 2021 года дипломы вручались за стенами вуза, на свежем воздухе, после чего организаторы устроили для них выпускной вечер.

Во время торжественного мероприятия сотрудники Банка ВТБ (Армения) рассказали о вакансиях, условиях работы и карьерных возможностях, которые представляет молодым специалистам один из крупнейших банков страны.

Банк ВТБ (Армения) помогает студентам проявить себя и сделать первый шаг в профессиональную жизнь, периодически организовывая тренинги, семинары, мастер-классы, интерактивные мероприятия для студентов и аспирантов многочисленных вузов. Практика и стажировка в Банке позволяет молодому поколению приобрести ключевые навыки и компетенции, которые помогают им в дальнейшем карьерном развитии.

Центр обучения Банка ВТБ (Армения) активно сотрудничает с вузами Армении для привлечения молодых кадров. Ежегодно в Банке проходят производственную и преддипломную практику более 600 студентов ведущих вузов страны, а лучшие студенты по результатам практики становятся сотрудниками Банка ВТБ (Армения).

Попадая в команду ВТБ, Вы получаете возможность расти как профессионал, на практике познакомиться с организационной структурой и корпоративной культурой Банка, закрепить полученные в учебе теоретические знания и углубить их в процессе решения бизнес задач.

С информацией о предложениях студентам и выпускникам вузов, корпоративном обучении и вакансиях Банка ВТБ (Армения) можно ознакомиться на официальном сайте Банка по ссылке https://www.vtb.am/ru/about-bank/job .