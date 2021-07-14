Среда, 14 Июля 2021 13:24

АрмИнфо.Силовики вновь пришли с обысками на ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" (Zangezur Copper Molybdenum Combine CJSC) (ЗММК).

Здание комбината оцеплено, деятельность приостановлена. СМИ сообщают о задержании "красными беретами" полиции и представителями СНБ РА сотрудника безопасности комбината.

Напомним, что первые обыски на горнодобывающем предприятии были проведены 9 июля.

Заметим также, что 13 июля в ходе пресс-конференции в Ереван замдиректора комбината, один из лидеров оппозиционного блока "Армения" Ваге Акопяну сообщил, что власти подрывают деятельность комбината.

"Вооруженные силовики, только вчера покинули территорию завода. Пришли на комбинат в полной амуниции, видимо перепутали наше здание с "Черным озером" (там более двух месяцев незаконно находятся вооруженные формирования Азербайджана - ред.). Кроме того, на границе уже несколько дней стоят 40 вагонов с концентратом меди и молибдена. Бюджет Армении уже потерял около $20 млн", - подчеркнул он. Акопян также сообщил, что сотрудники КГД без какого-либо на то объяснения не позволяют экспортировать продукцию Комбината.

А в распространенном в тот же день в официальном заявлении компании сообщается, что Комбинату пришлось выгрузить обратно 140 000 кг ферромолибдена, экспорт которого был приостановлен на неопределенный срок.

При этом, что более серьезная ситуация обстоит с экспортом медного концентрата, который уже загружен в 75 вагонов в ожидании отсроченного разрешения таможенных органов. При этом отмечено, что компания выполнила все предусмотренные законом требования по платежам, однако КГД пока не предоставил разрешения (лицензии) на экспорт продукции.

Стоит напомнить, что, и.о. премьер-министра РА Никол Пашинян 15 июня в ходе предвыборной кампании в Сюникской области на встрече с жителями Каджарана отметил, что ему сообщают о том, что работникам ЗММК запретили участвовать в его митингах под угрозой увольнений.

И.о. премьера пообещал до 15 июля уволить всех, кто препятствовал гражданам участвовать в его митинге и заверил, что армянский народ будет иметь в свою долю компании.

После этого, компания выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что намерена обратиться в правоохранительные органы Армении в связи с заявлениями, сделанными и.о. премьер-министра РА, кандидатом в премьер-министры от партии "Гражданский договор" Николом Пашиняном в адрес компании, и защищать свои права в национальных и международных инстанциях.

Отметим, что ЗАО "Зангезурский медно-молибденовый комбинат" (Zangezur Copper Molybdenum Combine CJSC) (ЗММК) - крупнейшее горнодобывающая компания Армении. Акционерами компании официально выступают немецкая компания Cronimet Mining (60%), ОАО "Ереванский завод чистого железа" (15%), ООО "Armenian Molybdenum Production" и ООО "Зангезур Майнинг" (по 12,5%). Однако некоторые эксперты, проверив информацию, сочли ее не полной и не прозрачной, так как структура миноритарных акционеров непонятна. В прессе прошла информация о наличии интересов в ней со стороны членов семьи ушедшего после "бархатной революции" в отставку третьего президента Армении Сержа Саргсяна. Ряд парламентариев Армении обратились в соответствующие органы с требованием начать расследование того факта, каким образом многомиллионными активами компании стали владеть довольно "скромные" лица, особо приближенные к семье бывшего президента. Добавив, что 12 июля правительство Армении приняло решение об установлении госпошлины в размере 15% от международной цены за выдачу лицензий, разрешений и сертификатов на вывоз сырьевых товаров, в частности ферромолибдена, концентрата меди и молибдена в третьи страны, при условии сохранения высоких международных цен на последние. В условиях сохранения объемов экспорта, при предлагаемых ставках госпошлины, в целом, годовые поступления в бюджет составят около 72 млрд драмов. Согласно Минэкономики РА, данные изменения осуществляется с целью направить высокую прибыль, получаемую от эксплуатации недр страны, на развитие стратегических активов перерабатывающей промышленности и горнодобывающего сектора, углубление производственных цепочек, стимулирование более эффективной эксплуатации рудников и повышение производительности действующих месторождений с внедрением новых технологий, стимулирование более ответственной горнодобывающей промышленности, по возможности уменьшая вредные выбросы. "Сегодня в сфере генерируется сверхприбыль, которая, согласно исследованиям Министерства, облагается налогом неэффективно", - говорится в сообщении.