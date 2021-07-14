Среда, 14 Июля 2021 13:22

АрмИнфо.По случаю Национального праздника Французской Республики - дня взятия Бастилии, президент Армении Армен Саркисян посетил посольство Франции в РА.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян поздравил посла Джонатана Лакота и в его лице дружественный народ Франции по случаю национального праздника, пожелав успехов и постоянного развития.

В ходе встречи собеседники коснулись развития армяно-французских исключительных отношений, перспективных направлений сотрудничества, а также обменялись мнениями по послевоенной ситуации и региональным вопросам.

Напомним, что отмечаемый 14 июля день взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, который уходит корнями в Великую французскую революцию, завершившуюся штурмом знаменитой тюрьмы-крепости в 1789 году. В этот день в Париже проходит военный парад, по всей стране организуют фейерверки, французы устраивают массовые гуляния.