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 Среда, 14 Июля 2021 13:22
Марианна Мкртчян

По случаю дня взятия Бастилии президент Армении посетил посольство Франции

По случаю дня взятия Бастилии президент Армении посетил посольство Франции

АрмИнфо.По случаю Национального праздника Французской Республики - дня взятия Бастилии, президент Армении Армен Саркисян посетил посольство Франции в РА.

Как сообщает пресс-служба президента РА, Саркисян поздравил посла Джонатана Лакота и в его лице дружественный народ Франции по случаю национального праздника, пожелав успехов и постоянного развития.

В ходе встречи собеседники коснулись развития армяно-французских исключительных отношений, перспективных направлений сотрудничества, а также обменялись мнениями по послевоенной ситуации и региональным вопросам.

Напомним, что отмечаемый 14 июля день взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, который уходит корнями в Великую французскую революцию, завершившуюся штурмом знаменитой тюрьмы-крепости в 1789 году. В этот день в Париже проходит военный парад, по всей стране организуют фейерверки, французы устраивают массовые гуляния.


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