Среда, 14 Июля 2021 13:21

АрмИнфо. За минувшие сутки в Армении провели 5 001 тест на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 189 человек (3,7%), выздоровело - 86, скончалось -3.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, по положению на 11:00 14 июля фактическое лечение в Армении получают 3 198 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 226 756 случаев заражения коронавирусом (18,1%), выздоровел 217 896 человек (96%), скончалось - 4 552 (2%). С момента вспышки пандемии в РА было проведено 1 247 362 теста на коронавирус.