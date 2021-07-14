Среда, 14 Июля 2021 13:18

АрмИнфо.В результате провокации ВС Азербайджана в направлении Ерасха погиб армянский военнослужащий.

Так, согласно сообщению пресс-службы МО РА, инцидент был зарегистрирован на участке Ерасх (Араратская область) армяно-азербайджанской границы 14 июля около 10:30 утра.

"Подразделения Вооруженных сил Азербайджана с целью продвижения боевых позиций, пытались провести фортификационные работы с использованием инженерной техники.

После ответных действий армянской стороны, направленных на прекращение указанных работ, азербайджанские военнослужащие открыли огонь в направлении армянских позиций. В результате завязавшейся перестрелки смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий ВС РА. У азербайджанской стороны тоже есть потери.

Минобороны РА решительно осуждает очередную провокацию азербайджанской стороны и предупреждает, что они получат жесткий ответ. Вся ответственность за дальнейшее обострение ситуации лежит на военно-политическом руководстве Азербайджана", - подчеркивается в сообщении МО Армении.