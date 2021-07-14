Среда, 14 Июля 2021 13:18

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер- министра РА Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту Французской Республики Эмманюэлю Макрону по случаю Национального праздника страны - дня взятия Бастилии.

Как сообщает пресс-служба исполнительного органа РА, в послании, Пашиняна в частности говорится:

"От имени армянского народа и от себя лично сердечно поздравляю Вас и дружественный народ Франции с Национальным праздником Французской Республики.

Более двух веков назад, французский народ объединился вокруг ценностей свободы, равенства и братства, проложив путь к будущей европейской цивилизации, основанной на правах человека и демократических ценностях. И сегодня Армения, демонстрируя свою приверженность тем же незыблемым ценностям, продолжает двигаться вперед, делая решительные шаги в направлении укрепления демократических институтов и верховенства закона".

По словам Пашиняна, бесспорно, двусторонние отношения между Арменией и Францией, основанные на общих ценностях и многовековой дружбе, носят привилегированный характер.

"Исключительный политический диалог между двумя странами позволяет нам успешно сотрудничать по многим программам и вопросам, представляющим взаимный интерес.

В контексте трагических событий прошлого года, Армения выражает искреннюю признательность дружественной Франции за беспристрастную позицию и поддержку мирного населения Армении и Арцаха. Франция и французский народ снова были рядом с нами в этот сложный исторический период.

Армения придает большое значение активному участию Франции в мирном урегулировании нагорно-карабахского конфликта в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Мы высоко ценим усилия Франции по возвращению армянских военнопленных на Родину и сохранению армянского культурного наследия в Нагорном Карабахе.

Ожидаю в ближайшем будущем принять Вас с государственным визитом в Армении", - подытожил и.о. премьера РА.

Напомним, что отмечаемый 14 июля день взятия Бастилии, главный национальный праздник Франции, который уходит корнями в Великую французскую революцию, завершившуюся штурмом знаменитой тюрьмы-крепости в 1789 году. В этот день в Париже проходит военный парад, по всей стране организуют фейерверки, французы устраивают массовые гуляния.