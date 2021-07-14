Среда, 14 Июля 2021 13:17

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Армении Никол Пашинян подписал приказ о назначении нового и.о. главы общины Мегри.

Согласно решению и.о. главы правительства, им стал Арарат Туманян, который сменит на посту заключенного под стражу Мхитара Закаряна. Днями ранее, Закарян подал в отставку с поста главы общины Мегри в конце прошлой недели, аргументировав это тем, что намерен взять мандат в парламент страны в составе блока "Армения". Напомним, что экс-глава общины Мегри Мхитар Закарян заключен под стражу сроком на два месяца за дачу избирательных взяток. Обвиняемый не признает инкриминируемые им деяния.

Отметим, что ряд глав общин Сюникской области по идентичным обвинениям заключены под стражу. Оппозиция расценивает эти действия властей страны в качестве политического преследования. Жители Сюника также жалуются на давление со стороны правоохранителей для получения нужных им показаний против задержанных глав общин. В этой связи Омбудсмен РА направил рабочую группу в Сюник для оказания правовой поддержки и защиты прав человека жителям области.