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АрмИнфо. Решением и.о. премьер-министра РА Никола Пашиняна секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян покинул занимаемую должность. Соответствующий указ опубликован на сайте правительства РА. Другим решением Пашиняна, Григорян назначен первым заместителем министра иностранных дел Армении.
Отметим, что Григорян занял пост секретаря Совбеза РА в июле 2018 года после бархатной революции.
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|Омбудсмен Армении: Делимитацию и демаркацию границ необходимо проводить параллельно с выводом азербайджанских войск с территории Армении
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|В РПА раскритиковали молчание властей Армении в связи с визитов зарубежных дипломатов в оккупированный Шуши
|Экс-глава Мегри и руководитель Воротана арестованы на два месяца
|За сутки в Армении выявили 138 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело -79 человек
|Эрдоган назвал провокацией танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор"
|На Южно-Кавказской железной дороге начинается вакцинация сотрудников от коронавируса
|Франция мобилизует усилия для содействия Армении в восстановлении наследия
|Граждане Армении в ТОП-5 визитеров Грузии
|В Греции подвергли резкой критике своего посла за визит в оккупированный Шуши
|Глава МИД Румынии подытожил визит на Южный Кавказ
|Советы по выбору сушильной машины
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|Пашинян Эрнекяну: Полагаю, ваши инвестиционные настроения предопределяют общий инвестиционный настрой в Армении
|В Армении за 5 месяцев 2021 показатель летальных исходов от COVID-19 составил 15% от общего числа смертей
|Лица, проживающие в Армении получили "зеленый свет" на въезд в Швецию
|Минздрав Армении опубликовал новые требования, при въезде в страну
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
|Водитель грузовика скрылся с места ДТП после столкновения с поездом
|Лавров: Вопросы присутствия иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию
|Europa Nostra и Европейская ассоциация археологов призвали к комплексной защите богатого мультикультурного наследия вокруг Карабаха
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|Омбудсмен Армении направил рабочую группу в Сюник из-за жалоб жителей на давление со стороны правоохранителей
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|Узбекистан не рассматривает вопрос возвращения в ОДКБ
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|Число активных случаев заболевания коронавирусом в Армении достигло 3073
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