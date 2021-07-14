Среда, 14 Июля 2021 10:08

АрмИнфо.Первопрестольный Эчмиадзин уличил главу управления мусульман Кавказа Аллахшукюра Пашазаде во лжи.

Так, Глава отдела Межцерковных отношений Первопрестольного Святого Эчмиадзина протоархимандрит Шаге Ананян реагируя на озвученные главой управления мусульман Кавказа Аллахшукюром Пашазаде в Шуши заявления о том, что церковь Св. Казанчецоц в Шуши якобы не имеет армянского происхождения, в частности сказал:

"Несколько дней назад мы узнали из прессы, что в присутствии представителей различных религиозных конфессий Азербайджана глава управления мусульман Кавказа Аллахшукюр Пашазаде озвучил в Шуши очередные лживые заявления... Что мы можем сказать? Это типичный для Пашазаде стиль - интерпретировать реалии в соответствии со своими собственными интересами и представлениями.

Избегая рассуждений об оккупации большей части Арцаха, оставшихся без крова тысяч семей, осквернениях и разрушениях духовных и культурных ценностей Арцахской епархии, Пашазаде снова сослался на ложную повестку дня так называемой албано-удинской церкви и ее религиозных и культурных ценностей".

Касаясь перспектив встречи в формате Католикоса Всех Армян, Патриарха Всея Руси и главы управления мусульман Кавказа по обсуждению карабахского конфликта, Ананян напомнил, что действительно такой формат официальных трехсторонних встреч существует, в рамках которого на уровне лидеров были обсуждены возможности поиска пути урегулирования нагорно-карабахского конфликта мирным путем и, конечно же, многие другие связанные с этим вопросы. "Во время боевых действий в отдельном письме Его Святейшество Патриарху Кириллу выразил готовность встретиться с главой управления мусульман Кавказа в рамках трехстороннего формата, чтобы способствовать прекращению огня и восстановлению режима прекращения огня и мир ав регионе.

После 44-дневной войны Католикос Всех Армян написал официальное письмо Патриарху Кириллу, чтобы при посредничестве последнего отправился в Баку для встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Аллахшукюром Пашазаде, чтобы обсудить возвращение армянских военнопленных и сохранение нашего духовного и культурного наследия на территориях, который оказались под контролем Азербайджана.

Что касается заявления шейха уль-ислама о желании встретиться по каналам ООН, то это результат недоразумения. В США на встрече с представителем ООН армянский патриарх ответил на предложение последнего о встрече с шейхом Азербайджана, заявив, что уже проинформировал Патриарха Кирилла о своем согласии на проведение такой встречи в Москве", - отметил он в беседе с Арменпресс.

Напомним, что Азербайджан не жалеет сил для искажения исторического происхождения армянского религиозно-культурного наследия на территориях, перешедших под ее контроль. Баку не брезгует и стиранием с лица того или иного исторического памятника или религиозного сооружения. Доказательств вышесказанного множество во всемирной паутине. Этот процесс координируется лично президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.