Среда, 14 Июля 2021 10:07

АрмИнфо.Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности премьер-министра Никол Пашинян поздравил последнего с победой партии "Гражданский договор" на выборах, подчеркнув последовательные шаги, предпринятые правительством Армении в последние годы для обеспечения демократических достижений Армении.

Как сообщает перс-служба и.о. премьера РА, в этом контексте госсекретарь США высоко оценил усилия Никола Пашиняна по мирному разрешению предвыборной напряженности в стране и по выстраиванию цивилизованных отношений с оппозицией.

Энтони Блинкен подчеркнул важность реализуемых правительством Армении повестки реформ, в частности, в борьбе с коррупцией и в сфере юстиции, добавив, что Соединенные Штаты готовы продолжить помощь в этом направлении.

В то же время он отметил, что партнерство между двумя странами основано на демократических ценностях.

В свою очередь исполняющий обязанности премьера поблагодарил за оценку достижений Армении в направлении демократических реформ. Он высоко оценил продолжающуюся поддержку США в укреплении демократических институтов и верховенства закона в Армении, а также в запуске патрульной полиции в Ереване.

Никол Пашинян отметил, что в будущем патрульная служба будет расширена по всей стране, выразив надежду, что американская помощь позволит завершить этот процесс. Исполняющий обязанности премьер-министра высоко оценил усилия заместителя госсекретаря Филипа Рикера по возвращению армянских пленных из Азербайджана месяц назад. В качестве ключевых вопросов для установления стабильности в регионе была подчеркнута важность возвращения пленных и вывода азербайджанских вооруженных сил с суверенной территории Республики Армения.

Госсекретарь заверил, что Соединенные Штаты продолжат усилия по обеспечению возвращения всех пленных. Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, Госсекретарь особо подчеркнул важность возобновления деятельности сопредседателей Минской группы ОБСЕ, подчеркнув необходимость разработки четкой повестки дня мирного процесса, которая позволит найти прочное и долгосрочное решение вопроса.

В этом контексте Никол Пашинян также подчеркнул, что конфликт не урегулирован и требует всеобъемлющего решения, которое может быть достигнуто только в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Американская сторона отметила, что согласна с замечанием исполняющего обязанности премьер-министра о том, что статус-кво не может быть стабильным, и сопредседателям Минской группы нужна четкая повестка дня, которая будет способствовать успеху переговоров.