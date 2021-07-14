Среда, 14 Июля 2021 10:05

АрмИнфо.Народная дипломатия является достаточно эффективным инструментом, который способен помочь полному урегулированию существующих в мире пограничных споров. Об этом заявил генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Бельянинов в ходе видеомоста, посвященного диалогу стран ЕАЭС и путям развития евразийской интеграции.

"Мне представляется, что мягкая сила и народная дипломатия - достаточно эффективные меры, которые могут позволить приблизить заключение мирных договоров, определение границ и скорейшее узаконивание ситуации, которая есть", - сказал он.

Говоря о ситуации в Армении, он выразил убеждение, что любой мир лучше войны. В этой связи он позитивно оценил тот факт, что после событий в зоне нагорно-карабахского конфликта в Армении потихонечку ситуация стабилизируется.

При этом он выразил надежду, что в Армении увеличится численность населения, поскольку даже в России армян проживает значительно больше, чем в самой Армении.