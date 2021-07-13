Вторник, 13 Июля 2021 21:23

АрмИнфо.13 июля Президент Армении Армен Саркисян принял начальника Полиции РА, генерал-майора Ваге Казаряна, директора Службы национальной безопасности РА, генерал-майора Армена Абазяна, и начальника Службы государственной охраны Службы национальной безопасности. Республики Армения, генерал-майора Саркис Ованнисяна.

Как сообщает пресс-служба аппарата главы государства, президент Саркисян в ходе встречи поинтересовался у руководителей полиции и Службы национальной безопасности ходом работ и проблемами сфер. Сообщается, что были затронуты вопросы, касающиеся охраны общественного и правового порядка в республике, сфер национальной безопасности.

<Внеочередные парламентские выборы были важным этапом в жизни нашей страны. Однако проблем еще много, поэтому правоохранительные органы должны действовать максимально ответственно и профессионально, и исключительно в рамках своих полномочий>, - сказал Армен Саркисян, отметив в этом ключе важность обеспечения верховенства права и закона в стране.