Вторник, 13 Июля 2021 20:36

АрмИнфо.В МИД Армении были приглашены сегодня главы ряда аккредитованных в стране дипломатических миссий, в связи с участием их дипломатических представителей в организованном властями Азербайджана визите на оккупированные территории Нагорного Карабаха.

Послам были вручены ноты обращенные правительствам, в которых, в частности, говорилось, что Республика Армения считает абсолютно неприемлемым визит дипломатических представителей, аккредитованных в Азербайджане, на оккупированные территории Арцаха, в том числе в Гадрут, и в исторический центр Арцаха, город Шуши.

Как говорится в официальном сообщении МИД РА, в нотах говорится о том, что эти города были подвергнуты этнической чистке, вооруженные силы Азербайджана совершили военные и массовые преступления против населения.

Подчеркивается, что власти Азербайджана такими мерами пытаются узаконить агрессию против народа Арцаха, усилить собственные претензии по силовому разрешению конфликта.

В ходе всех встреч подчеркивалось, что участие диппредставителей в таких визитах противоречит не только духу сотрудничества между Республикой Армения и этими странами, а также противоречит позиции сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В связи с этим Армения настоятельно призывает воздерживаться от любых действий, которые могли бы оправдать применение силы, тем самым подрывая региональный мир и безопасность.

Применение силы и массовые зверства не могут разрешить нагорно-карабахский конфликт, урегулирование которого возможно только путем переговоров в рамках сопредседателей Минской группы ОБСЕ - единственного международно признанного мандата по разрешению конфликта. Отмечается также, что внешнеполитическое ведомство Армении инициировал шаги для доведения вышеупомянутой позиции до столиц стран, дипмисси которых аккредитованы в Армении по совместительству.

Напомним, что 9-10 июля послы 46 государств, в то числе и из дружественных для Армении стран, посетили оккупированный Азербайджаном армянский город Шуши. Так, оккупированный Шуши посетили послы Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Китая, Афганистана, Алжира, Палестины, Грузии, Хорватии, Иордании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии, Кореи, Катара, Латвии, Венгрии, Малайзии, Мексики, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Украины, Японии, Греции, временные поверенные в делах Бельгии, ОАЭ, Чили, Эстонии, Ирака, Ирана, Казахстана, Литвы, Ливии, Румынии, Словакии, Судана и Венесуэлы. В поездке также приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

От участия в визите отказались лишь послы стран сопредседателей МГ ОБСЕ - Росси, США и Франции.

Напомним, что армянский Шуши перешел под контроль Азербайджана после подписания трехстороннего заявления о прекращении огня 9 ноября 2020 года. Сегодня Азербайджан своим действия пытается полностью стереть след армянского присутствия в этом древнем армянском городе. Искажается история не только исторических зданий, но и религиозных центров.