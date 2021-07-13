Вторник, 13 Июля 2021 20:34

АрмИнфо.Армения ожидает поставки материалов, которые будут перемешены для розлива антиковидной вакцины Спутник V. Об этом в интервью Первому телеканалу сообщил и.о. министра экономики Армении Ваан Керобян.

<Это будет пробный процесс, после которого параллельно пройдут 2 действия - проверка качества разливного материала и коммерческие переговоры касаемо производственной цены>, - сообщил он.

Напомним, что первую в мире вакцину от COVID-19 Спутник V зарегистрировали в России в августе 2020 года, которую разработали специалисты Центра имени Гамалеи на основе изученной и проверенной платформы аденовирусных векторов человека. Спутник V входит в тройку мировых вакцин от COVID-19 по количеству полученных одобрений государственными регуляторами.