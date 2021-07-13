Вторник, 13 Июля 2021 20:33

АрмИнфо.Исполняющий обязанности премьер-министра Никол Пашинян принял президента Федерации футбола Армении Армена Меликбекяна и первого заместителя президента ФФА Армена Никогосяна.

Никол Пашинян отметил, что футбол - одна из тех сфер, в которой происходят реальные и существенные изменения. <Я должен подчеркнуть, что правительство приветствует эти изменения, поскольку они приносят очень хорошие результаты. Думаю, важно подчеркнуть, что сборная по

футболу со своими победами в очень сложный для нашей страны период фактически стала лидером по возвращению положительных эмоций для страны и народа>, - подчеркнул премьер.

Конечно, роль этой функции сложно переоценить, с другой стороны, я не хочу, чтобы мы возлагали очень тяжелую ношу на плечи нашей футбольной команды, сдерживали ее в дальнейшем соревновании. Но я считаю важным, что

Он тем не менее подчеркнул, что в стратегии трансформации Армении до 2050 года власти ожидают от национальной сборной конкретных результатов. <Мы ожидаем, что к тому времени команда не только выйдет в финал чемпионата Европы или мира, но и сможет стать призером>, - сказал Пашинян.

<Конечно, понятно, что это довольно сложный, долгий путь, но в любом случае развитие футбольной экономики и инфраструктуры возможно не только в плане спорта, но и в плане организации социально-экономической жизни страны. Поэтому вы можете быть уверенными, что в полной поддержке правительства в реализации намеченных программ. Естественно, мы сделаем все возможное, чтобы поддержать процессы, которые начались в нашей футбольной жизни>, - подчеркнул премьер.

Армен Меликбекян поблагодарил Никола Пашиняна за оценки. <Фактически, мы чувствовали поддержку правительства и различных органов в самые тяжелые моменты войны, после войны, потому что без этой поддержки в такой сложной ситуации было бы невозможно организовать встречи, которые у нас были на международной арене>, отметил глава ФФА.

Он проинформировал о том, что стратегия Федерации футбола Армении обозначена до 2025 года, чтобы выйти в финальную стадию чемпионата мира или Европы, отметив, что достичь этого только силами ФФА будет невозможно. Он подчеркнул, что на данный момент сборная Армении достигла беспрецедентного результата в истории армянского футбола. Меликбекян так же проинформировал, что в следующем году страна будет отмечать 30-летие основания национальной сборной. <У сборной три победы в первых трех играх. <Конечно, осенью впереди еще много сложных матчей, но в любом случае игроки, тренерский состав и администрация ФФА понимают важность этих победы для страны>, подчеркнул глава ФФА.

Никол Пашинян и руководители ФФА обсудили программы, направленные на развитие футбольной инфраструктуры в стране, юношеского футбола, обсудили меры по обеспечению прогресса юношеских и национальных сборных, а также вопросы развития клубного футбола.