Вторник, 13 Июля 2021 18:33

АрмИнфо.. Армения выразила соболезнования Ираку в связи с многочисленными жертвами, вызванными пожаром в больнице.

Согласно сообщению посольства Армении в Ираке, посол РА в этой стране Грачья Поладян, в частности написал: "От имени посольства Армении и лично от себя выражаю искренние соболезнования и поддержку семьям и родственникам пострадавших от пожара в больнице "Имам Хусейн" в провинции Дикар, в результате которого погибли и получили ранения десятки невинных больных, проходящие лечение в больнице. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим и выражаем нашу солидарность дружескому иракскому народом в этой трагической ситуации".

Отметим, что представитель министерства здравоохранения Ирака Хайдар Аль-Замили сегодня сообщил, что число погибших в результате пожара в больнице для пациентов с коронавирусом "Имам Хусейн" в городе Эн-Насирия на юге Ирака возросло до 52, еще 22 человека получили ожоги различной тяжести и отравления угарным газом.

Пожар в медучреждении вспыхнул вечером 12 июля, предположительно, из-за взорвавшегося баллона с кислородом.

Премьер-министр Ирака Мустафа Аль-Казими созвал экстренное заседание правительства и объявил о расследование на высоком уровне, которое должно установить все обстоятельства и причины пожара. Министр здравоохранения провинции Ди-Кар и главврач больницы арестованы. В провинции объявлено чрезвычайное положение. Подобная трагедия произошла в апреле 2021 года в Багдаде. В результате пожара в больнице "Ибн аль-Хатыб", где были размещены пациенты, инфицированные коронавирусом, погибли 82 человека, не менее 110 пострадали.