Вторник, 13 Июля 2021 17:55

АрмИнфо.Действующие власти Армении сделали то, что не удавалось сделать противнику на протяжении последних 30 лет. Об этом 13 июля в ходе пресс-конференции в Ереване заявил один из лидеров блока "Армения" Ишхан Сагателян.

По его словам, как бы действующие власти не пытались оправдать исход боевых действий в зоне карабахского конфликта, этот не изменит их суть. Сагателян убежден, что дальнейшее пребывание действующее режима, сдавшего армянские территории, поставит страну перед новыми вызовами, в плоть до так называемых болезненных решений. В этом ключе Сагателян напомнил, что сегодня на повестке такие вопросы как коридор через территорию РА, анклавы и др, которые не опровергались действующими властями во главе с и.о. премьер-министра РА Николом Пашиняном.

Оппозиционер убежден, что происходящее сегодня в стране, в том числе и политическое преследование оппозиционных глав общин, увольнение с должностей высококвалифицированных военных преследуют одну цель - ослабить страну, доломать хребет, лишить страну сопротивляемости.

Вместе с тем он заверил, что блок "Армения" всеми возможными средствами будет бороться с учиненными властями страны политическими преследованиями и беспределом. "То, что сегодня осуществляют власти Армении - это политический беспредел. Не может власть одержавшая победу, позиционирующая себя как демократическая, принуждать глав общин с иными политическими взглядами покидать занимаемые должности, и на место них назначать своих людей в качесвте врио до осенних выборов. Ведь должность главы общины она не назначаемая, а избираемая. Таким образом, эти власти попирают все возможные нормы и принципы, о которых так красиво постоянно говорят", - сказал Сагателян, добавив, что власти страны путем госфинансирования раздавали многомиллионные предвыборные взятки.

По его словам, использование административного ресурса и различные подлоги коренными образом изменили исход прошедших выборов. "мы не говорим, что действующие власти не имеют поддержку. Однако, эта поддержка не 54%, она в разы меньше. Реальная картина итогов выборов могла бы полностью изменить представленность политических сил в парламенте страны, и их было бы к примеры не три, а пять", - сказал оппозиционер.

Касаясь судьбы мандатов, представитель Блока подчеркнул, что решение по этому вопросу будет принято после вердикта Конституционного суда Армении.

"Но, вне зависимости от решения КС мы продолжим оставаться радикальной оппозицией и продолжим свою борьбу в том числе посредством улицы. Власть Пашияна не будет вечной, но наша борьба будет перманентной", - сказал оппозиционный политик.