Вторник, 13 Июля 2021 15:12

АрмИнфо.IDBank, целенаправленно продолжая активное развитие цифровой банковской культуры, запустил цифровую карту Visa Digital. Теперь клиент может наиболее удобным способом - без посещения филиала, через мобильное приложение Idram&IDBank, цифровые платформы IDBanking.am и Idram получить полноценную виртуальную банковскую карту Visa Digital, которая становится еще более удобной за счет возможности получить кредитную линию.

Виртуальные карты выпускаются онлайн и по своему функционалу являются аналогами пластиковых, но они призваны сделать безналичную оплату для картодержателей более удобной. С их помощью можно совершать переводы, платежи в интернете, а также использовать в качестве источника списания средств для бесконтактных платежей QR/NFC через смартфон в торговых точках, являющихся партнерами Idram.

«Тенденция перевода всех платежей в безналичную форму видна по всему миру, и в этом смысле наш новый продукт поддерживает этот тренд, - говорит Директор цифрового банкинга IDBank-а Сергей Аракелян, - по сути, сейчас для оплаты своих покупок не нужен пластик как таковой, достаточно иметь мобильный телефон и мобильное приложение Idram&IDBank, позволяющее в считанные секунды провести платеж в более чем 5500 точках, принимающих QR/NFC платежи. А учитывая удобство и скорость выпуска виртуальной карты, можно сказать, что теперь все жители Армении получают возможность воспользоваться современным, быстрым, и удобным средством платежа, оформив карту в свой телефон не вставая с дивана».

Виртуальная карта IDBank-а имеет ряд преимуществ:

Доступна везде. Тебе нужна удобная карта IDBank, которая позволяет гибко управлять средствами онлайн через мобильное приложение Idram&IDBank, однако ты живешь в регионе, где нет отделений IDBank.

Тебе нужна удобная карта IDBank, которая позволяет гибко управлять средствами онлайн через мобильное приложение Idram&IDBank, однако ты живешь в регионе, где нет отделений IDBank. Быстро . Виртуальную карту можно оформить в течение нескольких минут через приложение Idram&IDBank или платформу IDBanking.am. Для ее получения не нужно обращаться в офис банка или ждать курьерскую доставку. Она выпускается в течение 1-2-х дней, после чего ею можно полноценно пользоваться.

. Виртуальную карту можно оформить в течение нескольких минут через приложение Idram&IDBank или платформу IDBanking.am. Для ее получения не нужно обращаться в офис банка или ждать курьерскую доставку. Она выпускается в течение 1-2-х дней, после чего ею можно полноценно пользоваться. Бесплатно. Карту можно оформить совершенно бесплатно (одну карту в одной валюте).

Карту можно оформить совершенно бесплатно (одну карту в одной валюте). Безопасно. Виртуальными картами безопасно расплачиваться в интернете, так как не нужно вводить данные основной банковской карты. Да и потерять такую карту нельзя. Кроме того, использование виртуальной карты для QR/NFC платежей через смартфон удобнее и безопаснее платежей по пластиковой карте, т.к. данные вашей карты не видны продавцу или кассиру.

Виртуальными картами безопасно расплачиваться в интернете, так как не нужно вводить данные основной банковской карты. Да и потерять такую карту нельзя. Кроме того, использование виртуальной карты для QR/NFC платежей через смартфон удобнее и безопаснее платежей по пластиковой карте, т.к. данные вашей карты не видны продавцу или кассиру. Экологично. Ты разделяешь наш подход в том, что мы стремимся быть бережными к природе, а отказ от пластика положительно влияет на экологию.

Уникальность карты Visa Digital IDBank-а состоит также в возможности получения кредитной линии, условия которой можно найти здесь. Кредитная линия добавляется к виртуальной карте в несколько простых шагов, а в случае онлайн покупок существует льготный, то есть беспроцентный период погашения до 45 дней. Подробную информацию о цифровой виртуальной цифровой карте IDBank-а можно найти по следующей ссылке