Вторник, 13 Июля 2021 15:10

АрмИнфо. В имеющихся условиях делимитация и демаркация границ производиться не может. Подобное мнение 13 июля в ходе пресс-конференции выразил Омбудсмен Армении Арман Татоян.

Свое мнение защитник прав человека обусловил тем, что это может привести к легитимации нарушений прав жителей приграничных общин Армении, и привести к еще большему напряжению, связанному с защитой их безопасности. <В первую очередь необходимо восстановить права людей, и потом только проводить делимитацию и демаркацию границ параллельно с выводом азербайджанских войск с территории Армении>, - подчеркнул Татоян.

Он отметил, что вывод ВС Азербайджана должен быть обусловлен поясом безопасности, который позволит восстановить права жителей приграничных общин. В этом контексте Омбудсмен заявил, что позже более детально представит свои предложения касаемо так называемого пояса безопасности.

Вместе с тем, Татоян обратил внимание на то, что процессы, связанные с решением вопросов на границе идут в неверном направлении, так как рассматриваются с военно-политического ракурса, игнорируя компонент, касающийся прав людей. В то время как последнее является, по словам Омбудсмена, самым важным индикатором. <Внутренняя политика должна быть организованной, краеугольным камнем которой должен быть именно вопрос защиты прав человека>, - подчеркнул он.

В этом контексте он рассказал о недавнем случае, когда на вопросы журналистов глава общины Верин Шоржа публично заявил, что азербайджанские войска не препятствуют нормальной жизни граждан данного населенного пункта. <Хотя я лично там был и видел, что сельчане не могут выводить скот на пастбища, так как там находятся азербайджанские войска. И, выходит, что, сколько бы я не шел в международные организации поднимать вопрос о нарушении прав и традиций жителей, мне в противовес всегда могут предъявить заявление этого чиновника, которого нужно привлечь к уголовной ответственности за безответственные выступления>, - посетовал Татоян, отметив, что подобные заявления - подарки для властей Азербайджана, и будут использованы против интересов граждан Армении.

При этом он в очередной раз подчеркнул, что сегодня в связи с

вторжением ВС Азербайджана на территорию Армении грубо нарушаются

права жителей приграничных общин, в том числе с точки зрения ведения

естественного образа жизни, традиций, свободы передвижения - нарушены

права детей, нарушено право на воду.

В этом контексте Татоян напомнил, что более 5 лет назад ВС Азербайджана изменили русло горного притока реки Зварагет в Мегри, в результате чего в городе Агарак, селах Нрнадзор, Шванидзор и Алванк, где проживает 90% населения общины, имеются серьезные проблемы с доступом к питьевой и оросительной воде.

Кроме того, Омбудсмен отметил, что видит необходимость в возбуждении уголовных дел при любом инциденте на границе. В этом ключе он пояснил, что значение фактов и доказательств, собранных офисом Защитника прав и правоохранительными органами для международных инстанций существенно разнятся.