Вторник, 13 Июля 2021 14:03

АрмИнфо.Самым строгим образом осуждаем организацию 10 июля 2021 года азербайджанскими властями визита на оккупированные территории Республики Арцах, включая город Шуши, сотрудников зарубежных дипломатических миссий, аккредитованных в Азербайджане.

Об этом говорится в заявлении МИД Арцаха. В Степанакерте убеждены, что подобными действиями Азербайджан пытается закрепить итоги агрессивной войны, развязанной им 27 сентября 2020 года при участии Турции и боевиков из международных террористических и экстремистских организаций против Республики Арцах.

"Вновь подчеркиваем, что нынешняя ситуация является результатом неправомерных действий Азербайджана, который грубо нарушил основополагающие принципы международного права, такие как неприменение силы или угрозы силой, мирное урегулирование споров, уважение прав человека и основных свобод, равноправие и право народов распоряжаться своей судьбой и добросовестное выполнение международных обязательств. Попытки Азербайджана легитимизировать нынешнее незаконное положение дел означают также оправдание развязывания агрессивной войны, сотрудничества с международными террористами и нарушений норм международного гуманитарного права и военных преступлений. Вызывает сожаление, что зарубежные дипломаты, аккредитованные в Азербайджане поддались на манипулятивные действия Баку, которые не только направлены на недопущение возобновления процесса всеобъемлющего урегулирования азербайджано-карабахского конфликта, но и подрывают устои международных отношений, закладывая фундамент для признания итогов неправомерных действий приемлемой нормой. Никакие территориальные приобретения в результате угрозы силой или ее применения не должны признаваться законными.

Вновь заявляем, что территории Республики Арцах, включая город Шуши, захваченные Азербайджаном при поддержке Турции и международных террористов в ходе 44-дневной войны, являются временно оккупированными территориями согласно нормам международного права. Город Шуши является неотъемлемой частью Арцаха как в территориальном, так и в культурном, экономическом и историческом аспектах. Любая попытка его отторжения является грубым нарушением территориальной целостности Республики Арцах.

Восстановление территориальной целостности Республики Арцах и обретение Арцахом международной правосубъектности являются непременными условиями достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта и установления прочного мира в регионе. Призываем стран сопредседателей Минской Группы ОБСЕ предпринять все необходимые шаги, направленные на возобновление переговорного процесса с целью окончательного урегулирования азербайджано-карабахского конфликта", - подытожили в МИД Арцаха.

Напомним, что в конце прошлой недели состоялся визит иностранных послов, аккредитованных в Азербайджане в оккупированный армянский Шуши. Послу 46 государств, в том числе и дружественных Армении, приняли приглашение властей Азербайджана посетить оккупированный армянский город. В поездке не участвовали послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США. Это вызвало негативную реакцию Баку.

В Степанакерте уже негативно оценили подобного рода визиты. По убеждению главы МИД Арцаха Давида Бабаяна, в условиях нерешенности конфликта, подобные визиты на оккупированные территории не только не приемлемы с морально-этической стороны, но и являются свидетельством поощрением агрессии азербайджано-турецкого тандема.

В Ереване пока хранят глухое молчание в связи с этими действиями Баку и зарубежных дипломатов.

Примечательно, что на протяжении всего периода существования карабахского конфликта, зарубежные дипломаты воздерживались от подобного рода визитов. Однако, на этот раз с большим рвением не только отправились в Шуши, но и поделились своими впечатлениям, при этом забыв, что конфликт не завершен, и ни к чему хорошему, кроме порицания подобные действия не могут привести.