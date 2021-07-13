Вторник, 13 Июля 2021 13:07

АрмИнфо. В Республиканской партии Армении (РПА) раскритиковали молчание властей Армении в связи с визитов зарубежных дипломатов в оккупированный Шуши, организованный властями Азербайджана в конце прошлой недели.

Так, пресс-секретарь Республиканской партии, экс-вице-спикер армянского парламента Эдуард Шармазанов давая оценку визиту послов иностранных государств, аккредитованных в Азербайджане, подверг резкой критике молчание армянских властей.

"Капитулянты говорили о новом союзническом векторе Греция-Армения-Кипр, однако, посол Греции в Баку Никос Пиперигос вместе с послами ряда государств посещает оккупированный Шуши. Это ваше обещанное дипломатическое достижение? Вы даже не можете сохранить и развивать отношения с нашими традиционно дружественными государствами. А теперь набрали воды в рот и молчите, при этом раздавая должности.

Я являясь греком по происхождению, как сын греческого и армянского народов, и бывший глава армяно-греческой парламентской комиссии, хотел бы отметить наличие здесь, безусловно, ошибки греческой стороны, и, если хотите, очевидно недопустимый шаг посла Пиперигоса",

- отметил Шармазанов.

По его убеждению, участвуя в организованном Баку дипломатическом шоу, представитель официальных Афин предал не только братский армянский народ, но прежде всего восточно-христианские и греческие интересы.

"Но, это происходит, поскольку Армения сама в лице "режим молота" позабыла собственные национальные интересы. Это происходит потому, что вместо укрепления дипломатических и парламентских связей, в Национальном собрании Армении аплодирует капитулянту, который заявляет, что "Азербайджан конструктивен".

А дипломатические, парламентские и военные связи были действительно прочными. Греция была единственной страной, которая в 2015 году созвала специальную парламентскую сессию, посвященную 100-летию Геноцида армян", - отметил Шармазанов, также напомнив, что греческие депутаты вместе с ним посетили Арцах во время апрельской войны 2016 года и поддерживали борьбу героического народа Арцаха за независимость.

Пресс-секретарь РПА добавил, что Греция была единственным государством, которое предоставило трибуну вице-спикеру парламента Армении в зале парламента Греции.

Он подчеркнул, что такие времена были, поскольку "в прежней" Армении, каждый отвечал за свой фронт работы конкретными результатами, а не лайками в социальных сетях.

"Господа капитулянты, сдавшие наши земли - вы разрушили все. Вы убили 30-летнюю мечту нашего народа. Вы даже превратили наших бывших союзников в противников. Вы оставили Арцах одного, и превратили Армению в разменную монету. Даже если весь мир проголосует за вас, вы претендуете исключительно на роль Иуды или Брута. В будущем, которое вы несете, нет свободного Арцаха и Независимой Армении. А это важно для истории, все остальное - молот, мандат, должность и такие как вы

- уходящее", - подытожил Шармазанов.

Напомним, что в конце прошлой недели состоялся визит иностранных послов, аккредитованных в Азербайджане в оккупированный армянский Шуши. Послу 46 государств, в том числе и дружественных Армении, приняли приглашение властей Азербайджана посетить оккупированный армянский город. В поездке не участвовали послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США. Это вызвало негативную реакцию Баку.

В Степанакерте уже негативно оценили подобного рода визиты. По убеждению главы МИД Арцаха Давида Бабаяна, в условиях нерешенности конфликта, подобные визиты на оккупированные территории не только не приемлемы с морально-этической стороны, но и являются свидетельством поощрением агрессии азербайджано-турецкого тандема.

В Ереване пока хранят глухое молчание в связи с этими действиями Баку и зарубежных дипломатов.

Примечательно, что на протяжении всего периода существования карабахского конфликта, зарубежные дипломаты воздерживались от подобного рода визитов. Однако, на этот раз с большим рвением не только отправились в Шуши, но и поделились своими впечатлениям, при этом забыв, что конфликт не завершен, и ни к чему хорошему, кроме порицания, подобные действия не могут привести.