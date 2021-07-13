Вторник, 13 Июля 2021 12:03

АрмИнфо. Экс-глава общины Мегри Мхитар Закарян и руководитель сельской администрации Воротана Сурен Огаджанян заключены под стражу сроком на два месяца.

"Суд признал задержание бывшего мэра Мегри Мхитара Закаряна незаконным, но арестовал его на два месяца. По стандартному сценарию... Детали представлю позже", - сообщил адвокат Закаряна Ерем Саркисян на своей странице в Facebook.

Идентичное решение суд принял и в отношении главы Воротана. Суд также признал решение о задержании Оганджаняна неправомерным, но принял решение арестовать его на два месяца.

Оба обвиняются в даче избирательных взяток. Обвиняемые не признают инкриминируемые им деяния.

Отметим, что ряд глав общин Сюникской области по идентичным обвинениям заключены под стражу. Оппозиция расценивает эти действия властей страны в качестве политического преследования. Жители Сюника также жалуются на давление со стороны правоохранителей для получения нужных им показаний против задержанных глав общин. В этой связи Омбудсмен РА направил рабочую группу в Сюник для оказания правовой поддержки и защиты прав человека жителям области.