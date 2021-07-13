Вторник, 13 Июля 2021 11:27

АрмИнфо. По данным Министерства здравоохранения, за прошедшие сутки в Армении было зарегистрировано 138 случаев заражения коронавирусом, что составляет 3,3% от количества граждан, сдавших тест. При этом, выздоровело 79 человек, скончалось - 2.

Таким образом, по положению на 11:00 13 июля фактическое лечение в Армении получают 3 128 пациентов.

В общей сложности в стране зарегистрировано 226 597 случаев заражения коронавирусом (18,2%), выздоровело 217 810 человек (96,1%), летальных исходов - 4 549 (2%). С момента вспышки пандемии в РА был проведен 1 242 361 тест на коронавирус.

Кроме того, за вчерашний день было зарегистрировано 2 случая, когда у больных диагностировали коронавирус, однако смерть наступила по причине другой болезни. Общее число подобных случаев достигло 1110 (0,5%).