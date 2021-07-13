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АрмИнфо.Президент Турции Тайип Эрдоган назвал провокацией инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в стамбульском районе Кадыкёй.
"Неуважение (к религии), которое было продемонстрировано у церкви в Кадыкёе, я расцениваю как провокацию, направленную против нашего единства", - сказал Эрдоган в телеобращении. Трансляция велась в его Twitter, передает РИА Новости.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ночь на понедельник группа молодежи устроила танцы на улице, где расположена церковь. Двое мужчин, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену церкви у входа в нее и продолжили танцевать. Видео инцидента с танцующими мужчинами на фоне креста было размещено в соцсетях. Администрация Стамбула сообщила о задержании участников инцидента, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.
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|Эрдоган назвал провокацией танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор"
|На Южно-Кавказской железной дороге начинается вакцинация сотрудников от коронавируса
|Франция мобилизует усилия для содействия Армении в восстановлении наследия
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|В Армении за 5 месяцев 2021 показатель летальных исходов от COVID-19 составил 15% от общего числа смертей
|Лица, проживающие в Армении получили "зеленый свет" на въезд в Швецию
|Минздрав Армении опубликовал новые требования, при въезде в страну
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях 12 сентября
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|Лавров: Вопросы присутствия иностранных военных в странах ОДКБ подлежат согласованию
|Europa Nostra и Европейская ассоциация археологов призвали к комплексной защите богатого мультикультурного наследия вокруг Карабаха
|Армения стала 126-й страной, вошедшей в семейство GLOBE
|Омбудсмен Армении направил рабочую группу в Сюник из-за жалоб жителей на давление со стороны правоохранителей
|Аналитик: Окончательно закрепить баланс между Россией и Турцией без Пашиняна все еще невозможно.
|Узбекистан не рассматривает вопрос возвращения в ОДКБ
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|В Степанакерте раскритиковали визит иностранных послов в оккупированный Шуши
|Число активных случаев заболевания коронавирусом в Армении достигло 3073
|Политолог: Евросоюз содействует превращению Армении в транзитную страну
|В Азербайджане вновь не довольны действиями послов стран сопредседателей МГ ОБСЕ
|На территории Армении с интервалом в час произошло два землетрясения
|Сообщение для СМИ
|Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность движения транспорта через Лачинский коридор
|Президент Армении не будет приглашен в Конституционный суд в качестве свидетеля
|В Армении 150 новых случая инфицирования коронавирусом
|Мэр Каджарана арестован на 2 месяца
|"Враг моего врага - мой друг": Армяне вновь стали мишенью нападок Эрдогана
|Евросоюз инвестирует в Армению 2,6 млрд евро
|Армяне Европы отремонтируют школу в карабахском селе Храморт
|Еврокомиссар рассказал президенту Армении о целях визита на Южный Кавказ
|У Австралии новый посол в Армении
|Задержан глава Воротана
|Никол Пашинян на встрече с президентом Арцаха акцентировал проблему уточнения статуса Арцаха
|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Состоялись политические консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Kоролевства Mарокко
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