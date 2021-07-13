Вторник, 13 Июля 2021 11:27

АрмИнфо.Президент Турции Тайип Эрдоган назвал провокацией инцидент с мужчинами, устроившими танцы на стене армянской церкви "Сурб Такавор" в стамбульском районе Кадыкёй.

"Неуважение (к религии), которое было продемонстрировано у церкви в Кадыкёе, я расцениваю как провокацию, направленную против нашего единства", - сказал Эрдоган в телеобращении. Трансляция велась в его Twitter, передает РИА Новости.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ночь на понедельник группа молодежи устроила танцы на улице, где расположена церковь. Двое мужчин, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения, забрались на стену церкви у входа в нее и продолжили танцевать. Видео инцидента с танцующими мужчинами на фоне креста было размещено в соцсетях. Администрация Стамбула сообщила о задержании участников инцидента, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.