Вторник, 13 Июля 2021 11:25

АрмИнфо.Здоровье железнодорожников - приоритет для Компании. В связи с продолжающейся пандемией коронавирусной инфекции на железной дороге продолжают действовать профилактические меры, чего, однако, недостаточно для того, чтобы максимально обезопасить наших работников от риска заразиться COVID-19.

Как сообщает пресс-служба ЮКЖД, для формирования коллективного иммунитета и профилактики заболевания на Южно-Кавказской железной дороге начинается процесс вакцинации сотрудников. В первую очередь прививки будут сделаны специалистам, работающим непосредственно с пассажирами: проводники, начальники поездов, локомотивные бригады, кассиры.

Первые 60 доз вакцины "Спутник V" уже поступили из Министерства здравоохранения Армении. В дальнейшем подобное сотрудничество продолжится, процесс вакцинации будет последовательным.

Руководство ЮКЖД выражает Министерству здравоохранения Армении благодарность за содействие и помощь в деле организации вакцинации сотрудников Компании.

ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" является 100% дочерней компанией ОАО "Российские железные дороги" и осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЗАО "ЮКЖД" согласно подписанному 13 февраля 2008 г. Концессионному договору. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.