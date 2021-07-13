Вторник, 13 Июля 2021 11:24

АрмИнфо. Франция мобилизует усилия для содействия Армении в деле защиты и восстановления собственного наследия.

Как сообщает посол Франции в Армении Джонатан Лакот, Посольство Франции в РА на этой неделе организует первую учебную сессию Института национального наследия для профессионалов из крупных армянских учреждений. В мероприятии примет участие директор Национального центра по культурному наследию Франции Шарль Персонназ.

"Эта сессия пройдет, в символическом месте сохранения армянской памяти - Матенадаране. Это мероприятие представляет собой первый этап долгосрочного сотрудничества между Францией и Арменией в области наследия, которое стремится стать частью региональной логики", - отметил Лакот.

Программа будет включать, в частности: 5-летний цикл обучения армянских специалистов; создание школьных площадок, объединяющие французских и армянских профессионалов и студентов; обмен студентами-кураторами наследия; реставрация символического армянского наследия совместной группой французских экспертов.

"Армянское наследие - часть всемирного наследия человечества. Этими

действиями Франция поддерживает Армению, обеспечивая ее защиту и

укрепление", - подытожил Лакот.