Вторник, 13 Июля 2021 11:24

АрмИнфо. По данным Национальной администрации туризма Грузии, в июне текущего года в страну было совершено 156 189 международных визитов. По сравнению с июнем 2020 года, число визитов увеличилось на 294%, по сравнению с июнем 2019 года - уменьшилось на 82%.

По числу международных визитёров в июне лидирует Турция - в июне Грузию из этой страны посетили 29 606 человек. Рост по сравнению с июнем 2020 года составил 87%, спад по сравнению с июнем 2019 года -77.5%.

На второе место по числу туристов вышел Израиль. Если в июне прошлого года, в условиях строгих ковид-ограничений Грузию посетили лишь 46 граждан Израиля, в июне текущего года число визитёров достигло 15 837 (рост 34 328%). По сравнению с июнем 2019 года, туристический поток из Израиля сократился на 23.5%.

Тройку лидеров замыкает Украина. В июне 2021 года Грузию посетили 15 493 туриста из этой страны (рост по сравнению с июнем 2020 года составил 1324%, спад по сравнению с июнем 2019 года - 23.7%).

Грузию в июне текущего года также посетили 14 967 визитёров из России, из Армении - 13 342, из Казахстана - 7328, из Азербайджана - 6900, из Саудовской Аравии - 6046, из Беларуси - 3809, из Узбекистана

- 2772, из Польши - 1793, из США - 1709, из Германии - 1633, из Ирана

- 1352, пишет Эхо Кавказа.

Границы Грузии открыты для всех иностранцев, прошедших полный курс вакцинации от COVID-19 вакциной любого типа. При прилете в Грузию привитым туристам необходимо предоставить лишь справку о вакцинации, при пересечении сухопутной или морской границы - дополнительно и отрицательный результат ПЦР-теста.

Кроме того, Грузию лишь с отрицательным результатом ПЦР-теста могут посещать граждане и резиденты стран ЕС, России, Беларуси, Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, Турции, Израиля, Швейцарии, Норвегии, США, Великобритании, Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Канады, Японии, Кувейта, Китая, Южной Кореи, Молдовы и Омана, Сан- Марино, Монако, Сербии, Исландии, Лихтенштейна, Черногории, Андорры, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины. На третий день пребывания в Грузии туристы проходят повторное тестирование за свой счет.

Прибывшие из-за границы в Грузию дети в возрасте до 10 лет освобождаются он необходимости предоставлять на границе отрицательный результат ПЦР-теста.