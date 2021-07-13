Вторник, 13 Июля 2021 11:22

АрмИнфо.В Греции не довольны визитом греческого посла в Азербайджане Никос Пиперигос в оккупированный армянский Шуши.

"Посол Греции в Баку Никос Пиперигос принял участие в пропагандистском туре для более 40 дипломатов, организованном азербайджанским режимом, в недавно захваченные районы исторически армянского Нагорного Карабаха", - пишет Greek City Times.

Источник напоминает, что кроме Пирегиоса в поездке участвовали, послы Австрии, Беларуси, Болгарии, Бразилии, Китая, Афганистана, Алжира, Палестины, Грузии, Хорватии, Иордании, Израиля, Швеции, Швейцарии, Италии, Колумбии, Кореи, Катара, Латвии, Венгрии, Малайзии, Мексики, Марокко, Нидерландов, Пакистана, Польши, Сербии, Саудовской Аравии, Таджикистана, Турции, Украины, Японии, Греции, временные поверенные в делах Бельгии, ОАЭ, Чили, Эстонии, Ирака, Ирана, Казахстана, Литвы, Ливии, Румынии, Словакии, Судана и Венесуэлы. В поездке также приняли участие представители Всемирной организации здравоохранения и Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

В этой связи источник напомнил, в какой унизительной атмосфере прошла церемония приема президентом Азербайджана верительных грамот греческого посла осенью прошлого года.

"Напомним, что в прошлом году на церемонии вручения верительных грамот послу азербайджанский диктатор Ильхам Алиев сказал: "Я могу вам сказать, и это не секрет, что Турция для нас не только наш друг и партнер, но и братская страна. Без каких-либо колебаний мы поддерживаем Турцию и будем поддерживать ее при любых обстоятельствах. Мы поддерживаем ее [Турцию] во всех вопросах, в том числе в вопросе Восточного Средиземноморья.

Тем не менее, несмотря на то, что азербайджанский диктатор откровенно сказал, что его страна будет слепо поддерживать Турцию в ее попытках украсть греческие морские права в Восточном Средиземноморье, посол Греции все же присоединился к пропагандистскому туру", - пишет портал.

Также напоминается, что вторжение в Нагорный Карабах, спонсируемое Турцией, привело к ужасающим военным преступлениям, таким как обезглавливание, использование белого фосфора и преднамеренное нападение на церкви - и даже повторные нападения на журналистов.

"Греческая общественность возмущена тем, что посол Пиперигос присоединился к пропагандистскому туру, организованному азербайджанским режимом, тем более что послы США, России и Франции отказались присоединиться.

Министры иностранных дел Азербайджана, Турции и Пакистана по итогам встречи в Исламабаде, выступили с совместным заявлением в январе, в котором подтвердили поддержку территориальных амбиций друг друга в отношении Греции, Армении и Индии.

Хотя Азербайджан не признает незаконное образование, известное в Турции как "Турецкая республика Северного Кипра", его Нахичеванский автономный район признает это в нарушение Резолюции 541 Совета Безопасности ООН и Резолюции 550 Совета Безопасности ООН", - отмечается в статье. При этом констатируется, что если Нагорный Карабах прекратит свое существование, правительство Азербайджана станет второй страной после Турции, официально признавшей так называемую "турецкую Республика Северного Кипра".

"Лица, принимающие решения в столице Азербайджана Баку, пока официально не признали так называемую "Турецкую республику Северного Кипра" из опасений, что Греция и Кипр могут принять ответные меры, признав Нагорный Карабах в качестве независимой республики.

Тогда возникает вопрос, почему посол Пиперигос присоединился к пропагандистскому туру по захваченным районам Нагорного Карабаха, особенно когда его американские, российские и французские коллеги отказались это сделать", - отмечает источник.

Также добавляется, что посол не ответил на запросы пользователей социальных сетей, и в Министерстве иностранных дел Греции не ответило на вопросы, отправленные Greek City Times на момент публикации материала.

Напомним, что визит состоялся в конце прошлой недели. В поездке не участвовали послы стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - Россия, Франция и США. Это вызвало негативную реакцию Баку.

В Степанакерте уже негативно оценили подобного рода визиты. По убеждению главы МИД Арцаха Давида Бабаяна, в условиях нерешенности конфликта, подобные визиты на оккупированные территории не только не приемлемы с морально-этической стороны, но и являются свидетельством поощрением агрессии азербайджано-турецкого тандема.

В Ереване пока хранят глухое молчание в связи с этими действиями Баку и зарубежных дипломатов.