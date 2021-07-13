Вторник, 13 Июля 2021 11:20

АрмИнфо. Глава МИД Румынии Богдан Ауреску убежден, что визит европейских дипломатов на Южный Кавказ станет началом возобновления вовлеченности ЕС в этот регион.

"Подводя итоги недавнего турне по Южному Кавказу: это должно стать только началом возобновления вовлеченности ЕС в этот регион. Мы должны думать обо всех имеющихся или новых инструментах, таких как углубление сотрудничества с ЕС и укрепления мер доверия", - написал Ауреску в своем Твиттере.

Он также поделился письмом главы дипломатии ЕС Жозепа Борелля, заметив, что приятно знать, что усилия признаются и приносят конкретные результаты.

При этом в письме Борелля отмечается, что недавний визит глав МИД Румынии, Литвы и Австрии в Армению, Азербайджан и Грузию был, несомненно, шагом в правильном направлении в построении доверия, и сигналом о том, что ЕС остается вовлеченным в регион. "ЕС должен показать свою готовность быть вовлеченным в дальнейшую трансформацию региона и решение конфликтов", - отметил Борелль.

Напомним, что визит европейских дипломатов в регион состоялся в июне текущего года по поручению Жозепа Борелля.