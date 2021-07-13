Вторник, 13 Июля 2021 10:54

АрмИнфо.Если стиральная машина хорошо знакома обывателям, проживающим на постсоветском пространстве, то сушильная машина является малоизвестным бытовым устройством. По этой причине сомнений при покупке такой техники у потенциальных покупателей возникает немало. Советы по выбору сушильных устройств представлены ниже.

Класс устройства

Все представленные в продаже на постсоветском пространстве сушильные машины по габаритам и вместительности можно разделить на два класса:

Компактные. Подходят для небольших семей, поскольку способны вместить не более 3 – 4 кг белья. НО! Стоит помнить о том, что влажные вещи весят намного больше, чем сухие, поэтому при помощи такого устройства можно высушить совсем немного белья. Полноразмерные. Подобные сушилки способны вместить 6 – 8 кг белья, а объем машин данного класса достигает 100 – 120 л. Полноразмерные устройства часто размещают над «стиралками».

Показатели максимальной загрузки сушильной машины указаны в расчете на хлопчатобумажные изделия.

Тип сушки

Возможен выбор следующих типов сушки белья:

Конденсационная. Нагретый воздух забирает влагу из ткани, после чего остывает и опускается вниз, а потом снова нагревается, чтобы подняться наверх. Собранный конденсат скапливается в отдельной емкости. Вентиляционная. В таких моделях воздух вместе с влагой выходит наружу. Это простейший механизм. Но в данном случае потребуется создание мощной системы вентиляции в помещении, где будет располагаться техника. Heat Pump. Это «микс», включающий функции конденсационной и вентиляционной модели. В данном случае нагрев воздуха происходит при помощи специального насоса, а собранный конденсат выводится через специальный шлюз. Такие сушилки потребляют минимум энергии, но при этом стоят очень дорого.

Класс энергопотребления

Производитель обязательно указывает, к какому именно классу относится изготовленное изделие, используя латинские буквы. Пометки «А» и «А+++» используют для маркировки экономичных устройств. Буквой «В» помечены устройства со средним уровнем расхода, а «С» используется для машин, работа которых требует расхода большого количества электроэнергии.

Приняв во внимание перечисленные выше моменты, можно выбрать сушильную машину, которая будет соответствовать заявленным требованиям по всем параметрам. При необходимости можно воспользоваться советом продавца-консультанта.