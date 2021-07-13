АрмИнфо.Если стиральная машина хорошо знакома обывателям, проживающим на постсоветском пространстве, то сушильная машина является малоизвестным бытовым устройством. По этой причине сомнений при покупке такой техники у потенциальных покупателей возникает немало. Советы по выбору сушильных устройств представлены ниже.
Класс устройства
Все представленные в продаже на постсоветском пространстве сушильные машины по габаритам и вместительности можно разделить на два класса:
Показатели максимальной загрузки сушильной машины указаны в расчете на хлопчатобумажные изделия.
Тип сушки
Возможен выбор следующих типов сушки белья:
Класс энергопотребления
Производитель обязательно указывает, к какому именно классу относится изготовленное изделие, используя латинские буквы. Пометки «А» и «А+++» используют для маркировки экономичных устройств. Буквой «В» помечены устройства со средним уровнем расхода, а «С» используется для машин, работа которых требует расхода большого количества электроэнергии.
Приняв во внимание перечисленные выше моменты, можно выбрать сушильную машину, которая будет соответствовать заявленным требованиям по всем параметрам. При необходимости можно воспользоваться советом продавца-консультанта.