Понедельник, 12 Июля 2021 20:21

АрмИнфо. И.о. премьер-министра Никол Пашинян на встрече с национальным героем Армении, аргентинским бизнесменом армянского происхождения, меценатом Эдуардо Эрнекяном рассказал о тех трудностях, через которые прошла республика в последний период.

Как сообщает пресс-служба правительства, Пашинян напомнил, что буквально несколько дней назад в Армении прошли внеочередные парламентские выборы, на котором возглавляемое им правительство подтвердило свой мандат под лозунгом "Есть будущее".

"И я надеюсь, что ваша повестка дня и настроение - направлены на восстановление экономического оптимизма нашей страны - веры в будущее. Мы очень ценим вашу личную роль здесь. Ваш визит, такие встречи всегда важны, поскольку вы являетесь одним из крупных инвесторов в Республике Армения, в частности, одним из самых важных инвесторов из диаспоры в РА. Поэтому полагаю, что ваши инвестиционные настроения предопределяют общий инвестиционный настрой в Республике Армения", - отметил и.о. премьера РА.

В свою очередь Эрнекян поздравив Пашинян и его партию с победой на выборах, с сожалением констатировал, что пандемия коронавируса внесла корректировки в их планы: и с точки зрения времени, и пространства. Однако, по его словам, они на пути преодоления этих вызовов.

"В Армении мы инвестируем в разные сферы. И настроены, продолжить в том же духе, делать масштабные инвестиции в Армению. Сейчас ведем переговоры с одним банком. Мы видим хороший рост в туристическом секторе Армении, к счастью, скоро мы предложим новые инвестиции в сектор аэропортов. Мой двоюродный брат Мартин, который в настоящее время отвечает за все это, очень скоро приедет в Армению, чтобы связаться с тем человеком, которого вы укажите, чтобы обсудить инвестиционный план.

Мы должны быть очень довольны и развитиями в секторе виноделия и виноградарства, которое мы смогли спрогнозировать, инвестировать и реформировать. К счастью, сегодня эти вина широко распространены по всей Европе", - отметил бизнесмен.

Собеседники обсудили программы, реализуемые в Армении ЗАО "Международные аэропорты Армении". В частности, были затронуты вопросы, связанные с развитием, улучшением инфраструктуры, ремонтом и дальнейшей эксплуатацией аэропортов Еревана - "Звартноц" и Гюмри - "Ширак", переданных компании в концессию. Собеседники также обменялись мнениями о других бизнес-проектах, планируемых компаниями Эдуардо Эрнекяна в Армении в ближайшее время.

Отметим, что на ферме "Tierras de Armenia" возделывается около 400 гектаров виноградников. Урожай в основном используется для производства вина. Система орошения полностью капельная, тракторный парк оснащен современной техникой, количество основных и временных (сезонных) работников составляет 350 человек. На ферме выращивается 32 сорта винограда - в основном международные, но есть и местные сорта. Половина готовой продукции потребляется в Армении, другая половина экспортируется в Россию, страны Европы, Северную и Южную Америку, Австралию, Китай. В этом году компания планирует увеличить объем экспорта до 700 тыс бутылок вина. Общая земельная площадь фермы составляет 2301 га, в рамках которой планируется реализовать планы по развитию параллельно с увеличением объемов производства. Напомним, что в декабре 2001 года правительство Армении подписало с аргентинской компанией "Корпорасьон Америка", принадлежащей Эдуардо Эрнекяну, о концессионном управлении аэропортом "Звартноц" сроком на 30 лет. Позже аналогичное соглашение было подписано и в отношении аэропорта "Ширак". По положению на сегодняшний день, общий объем инвестиций в модернизацию двух аэропортов, по данным компании, превысил $160 млн. компания "Корпорасьон Америка эйрпортс", объединяет более 30 аэропортов в Латинской Америке и в ряде других стран мира. Возглавляемая аргентинским миллиардером армянского происхождения Эдуардо Эрнекяном, компания является концессионером двух аэропортов Армении - ереванского "Звартноца" и гюмрийского "Ширака", управление которыми осуществляет ЗАО "Международные аэропорты Армении". Согласно мастер-плану на 2018-2022г.г., компания вложит в модернизацию обоих аэропортов $38,2 млн.

Заметим также, что с 15 июля до 15 сентября планируется закрыть на ремонт Гюмрийский аэропорт.