Понедельник, 12 Июля 2021 20:20

АрмИнфо.В январе-мае 2021 года в Армении от коронавируса скончался 2141 человек, что составляет 15% от общего числа смертей, зарегистрированных в Армении за указанный период. Об этом говорится в сообщении Фонда ООН в области народонаселения (UNFPA).

Согласно источнику, в январе-мае 2021 года в Армении скончалось 14 337 человек, что выше показателя годовой давности на 24,2%, а по отношению к 2019 году - на 21,6%.

При этом число рожденных детей в отчетный период достигло 14 318, с ростом за год на 11,9%, и за 2 года - на 7,5%.

Таким образом, показатель естественного прироста населения Армении в январе-мае оказался в минусовой плоскости, составив -19.