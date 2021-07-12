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АрмИнфо.Лицам, проживающим в Армении с сегодняшнего дня, 12 июля, будет разрешен въезд в Швецию.
Как сообщает пресс-служба посольства Швеции в РА, с понедельника, в связи с улучшением ситуации с пандемией, запрет на въезд в Швецию будет полностью снят для всех жителей Армении.
"Это означает, что любое лицо, которое может подтвердить факт своего проживания в Армении, может подать заявление на получение шенгенской визы для всех целей, указанных в Визовом кодексе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что жители Армении могут подать заявление на визу через ближайшее посольство Швеции, которое выдает визы. Резиденты РА могут подать заявление на визу в Посольство Швеции в Москве, связавшись с одним из офисов VFS Global в России, чтобы записаться на прием. Также подчеркивается, что посольство Швеции в Ереване не выдает визы и не обрабатывает заявки на получение визы.
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|Президент Армении не будет приглашен в Конституционный суд в качестве свидетеля
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|Мэр Каджарана арестован на 2 месяца
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|Евросоюз инвестирует в Армению 2,6 млрд евро
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|.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Состоялись политические консультации на уровне глав внешнеполитических ведомств Tуркменистана и Kоролевства Mарокко
|Акция для переводов с карты на карту для держателей карт Visa Конверс Банка в новом формате
|Политик: Армения обязана сделать цивилизационный выбор
|Осенью в Армению будут поставлены антиковидные вакцины американского производства
|Москва напрямую не связывает ситуацию, сложившаяся на границе Армении и Азербайджана с карабахским урегулированием
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|Артур Давтян рассказал Христосу Якумопулосу о гуманитарных последствиях Арцахской войны, нарушений основных прав и свобод человека
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|Работа армянского скульптора «Концерт на арфе» заняла призовое место на международном конкурсе скульпторов.
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|ОДКБ не видит необходимости отправлять войска на таджикско-афганскую границу
|IDBank присоединился к исполнению желаний детей
|Глава Караунджа арестована
|Посол США встретилась с лидерами блока <Армения>
|Оливер Вархели: ЕС готов поддержать Азербайджан в восстановлении освобожденных территорий
|Президент Армении снял Хачатурова с должности
|Пашинян в рамках политических консультаций встретился с Гагиком Царукяном и Мгером Тертеряном
|Блок <Армения> обвинил армянские власти в политическом преследовании своих сторонников
|Армению посетит делегация Минобороны России
|Генпрокуроры России и Армении обсудили вопрос репатриации армянских военнопленных из Азербайджана
|Песков: контакты с Азербайджаном по Карабаху осуществляются постоянно
|Государство выделит свыше 300 млн. драмов для организации летнего отдыха детей погибших и пропавших без вести военнослужащих
|В Армении вакцинировалось от коронавируса 97 711 человек
|Армянские силовики с утра провели обыски в доме мэра Каджарана и на Зангезурском медно- молибденовом комбинате
|Профессор Чарчян останется под арестом
|Армения занимает 4-ую строчку по количеству оформленных рабочих виз в Россию
|Мэрия Еревана внедряет новую систему социальной защиты
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