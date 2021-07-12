Понедельник, 12 Июля 2021 20:19

АрмИнфо.Лицам, проживающим в Армении с сегодняшнего дня, 12 июля, будет разрешен въезд в Швецию.

Как сообщает пресс-служба посольства Швеции в РА, с понедельника, в связи с улучшением ситуации с пандемией, запрет на въезд в Швецию будет полностью снят для всех жителей Армении.

"Это означает, что любое лицо, которое может подтвердить факт своего проживания в Армении, может подать заявление на получение шенгенской визы для всех целей, указанных в Визовом кодексе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жители Армении могут подать заявление на визу через ближайшее посольство Швеции, которое выдает визы. Резиденты РА могут подать заявление на визу в Посольство Швеции в Москве, связавшись с одним из офисов VFS Global в России, чтобы записаться на прием. Также подчеркивается, что посольство Швеции в Ереване не выдает визы и не обрабатывает заявки на получение визы.